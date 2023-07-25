«Динамо» З — «Астана»: счет матча 4:0, обзор голов

Счет в матче был открыт на 36-й минуте. С правого фланга низом отдал пас в центр Шипич на Бруно Петковича, который пробил с разворота. Мяч после рикошета от ноги защитника изменил траекторию и влетел точно под перекладину.
На 41-й минуте взял инициативу на себя Лука Иванушец, сместился с левого фланга к линии штрафной, обыграв двоих защитников, и красивым обводящим ударом отправил сферу в дальний нижний угол.
Спустя две минуты счет стал крупным. Мохаррами убежал по правому флангу в атаку и навесил точно на дальнюю штангу, где головой пробил Лука Иванушец. Пытался спасти свою команду в падении Чондрич, но отбил сферу в падении точно в сетку.
А на 56-й минуте, после неудачного выноса защитника, подхватил снаряд у чужой штрафной Иванушец и с ходу пробил из-под Эбонга точно в дальний верхний угол, без шансов для голкипера.
Ответный матч состоится 2 августа в Астане.