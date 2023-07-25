«Динамо» З — «Астана»: счет матча 4:0, обзор голов

Загребскоеодержало домашнюю победу над казахстанской(4:0) в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Счет в матче был открыт на 36-й минуте. С правого фланга низом отдал пас в центр Шипич на Бруно Петковича, который пробил с разворота. Мяч после рикошета от ноги защитника изменил траекторию и влетел точно под перекладину.

На 41-й минуте взял инициативу на себя Лука Иванушец, сместился с левого фланга к линии штрафной, обыграв двоих защитников, и красивым обводящим ударом отправил сферу в дальний нижний угол.

Спустя две минуты счет стал крупным. Мохаррами убежал по правому флангу в атаку и навесил точно на дальнюю штангу, где головой пробил Лука Иванушец. Пытался спасти свою команду в падении Чондрич, но отбил сферу в падении точно в сетку.

А на 56-й минуте, после неудачного выноса защитника, подхватил снаряд у чужой штрафной Иванушец и с ходу пробил из-под Эбонга точно в дальний верхний угол, без шансов для голкипера.

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация Динамо З — Астана 4:0 Динамо З: Доминик Ливакович, Садех Мохаррами, Стефан Ристовски, Йосип Шутало, Роберт Любичич, Марко Булат (Богдан Михайличенко, 71'), Йосип Мишич, Дарио Шпикич (Лука Менало, 71'), Мартин Батурина (Антонио Марин, 80'), Лука Иванушец (Petar Sucic, 90'), Бруно Петкович (Махир Эмрели, 80') Астана: Dembo Darboe (Абат Аимбетов, 83'), Фабьен Урега (Эльхан Астанов, 68'), Марин Томасов, Ян Вороговский (Тимур Досмагамбетов, 83'), Абзал Бейсебеков (Душан Йованчич, 60'), Макс Эбон, Камо Оганесян, Aleksa Amanovic, Жарко Томашевич, Александр Марочкин, Josip Condric

Ответный матч состоится 2 августа в Астане.