Ловчев о трансфере Малкома: Рушится устоявшийся порядок, Европа теряет влияние в футболе

Ветеран «Спартака»поделился мнением о переходе бразильского полузащитникаиз

Ранее стало известно, что клуб из Саудовской Аравии заплатит за Малкома 60 миллионов евро.

«60 миллионов евро — это огромные деньги, и тут вопрос не только в самой сумме, но и в зарплате Малкома, которую там предложили.

Абсолютно логичный шаг — продажа. "Зенит" совершил хорошую сделку, так и надо работать. Клуб купил игрока за огромные деньги, многое с ним в России выиграл, а теперь продает плюс-минус за такую же сумму.

Какие были варианты, чтобы удержать? На мой взгляд, никаких. Не может же даже "Зенит" повышать зарплату футболисту до бесконечности.

А вообще рушится устоявшийся порядок, и Европа в футболе теряет влияние. Сначала Саудовская Аравия купила Криштиану, а сейчас я слышу о предложении Мбаппе за огромные деньги.

"Зениту" — браво. Деньги за Малкома космические. Питер таким образом повышает и свой статус, и статус лиги, откуда продают за такую сумму.

Что будет со спортивными результатами? Не думаю, что "Зенит" провалится в результатах из-за ухода одного Малкома, если только не уйдут бразильцы все сразу. Думаю, что за 60 миллионов евро клуб найдет замену.

И второй момент — преследователям "Зенита" надо думать не о том, что Питер провалится, а о себе, чтобы брать свои очки с командами ниже уровня», — написал Ловчев в своем телеграм-канале.