Влахович, Кьеза, Ди Мария и еще три игрока, которые могут сбежать из кризисного «Ювентуса»

Футбольные власти Италии все-таки сняли с «Ювентуса» десять очков за нарушение финансовых правил. И теперь все идет к тому, что туринский клуб завершит сезон в Серии А за пределами топ-4.

В понедельник вечером, незадолго до матча с «Эмполи», «Ювентус» занимал второе место в таблице чемпионата Италии. Но буквально перед тем, как выйти на поле, туринцы были уже седьмыми.

С «Юве» сняли десять очков из-за финансовых махинаций при оформлении трансферов. После этого «Старая синьора» почти лишилась шансов на попадание в Лигу чемпионов.

Победа над «Эмполи» могла значительно улучшить ситуацию, но вместо этого «Ювентус» потерпел сокрушительное поражение со счетом 1:4.

«Черный понедельник Ювентуса» — так в Италии назвали этот день. А впереди, судя по всему, «черная пятница», то есть распродажа лучших игроков, которые наверняка постараются покинуть испытывающий финансовые трудности клуб.

GOAL составил список футболистов «Ювентуса», которые могут начать следующий сезон в другом месте.

Поль Погба

Поль Погба globallookpress.com

Погба вернулся в Турин всего лишь год назад, и с тех пор Массимилиано Аллегри не прекращает настаивать на том, что и он, и клуб готовы ждать, пока измученный травмами полузащитник наберет форму.

Но правда заключается в том, что «Юве» моментально примет предложение от клуба, который захочет подписать француза.

«Юве», как недавно написали в Gazzetta dello Sport, «заложник большого контракта Погба», который получает восемь миллионов евро в год. И это соглашение рассчитано до лета 2026 года.

Очевидно, что желающих приобрести Погба, скорее всего, не будет. Сложно представить, кому понадобится игрок, который постоянно травмирован. В текущем сезоне Поль провел на поле в общей сложности всего 161 минуту.

В то же время Погба наверняка не захочет тратить свои последние годы карьеры на клуб, который оказался в непростой ситуации. А француз, как известно, никогда не выигрывал Лигу чемпионов, поэтому не надо сильно удивляться, если он будет искать возможность перейти в другую команду.

Войцех Щенсный

Войцех Щенсный globallookpress.com

На прошлой неделе сразу после поражения от «Севильи» в ответном матче полуфинала Лиги Европы Щенсный дал понять, что «Ювентус» не заслуживал выхода в финал. Аллегри тут же отреагировал, посоветовав вратарю помолчать, а также довольно мелочно усомнился в уровне его итальянского языка.

Очевидно, что Войцех хотел бы играть за команду, где у него будет хотя бы чуть-чуть меньше работа, но главная причина возможного ухода поляка все-таки заключается в другом.

Щенсный — один из самых высокооплачиваемых игроков «Юве». Клубу приходится платить ему 6,5 миллиона евро.

Учитывая нынешнее экономическое положение клуба, неудивительно, что «Ювентус» уже подыскивает ему замену.

Кроме того, продажа Щенсного позволит «Ювентусу» заработать хотя бы немного денег. Вряд ли у поляка возникнут проблемы с поиском новой команды, в текущем сезоне он неоднократно доказывал, что способен играть на высоком уровне.

Адриен Рабьо

Адриен Рабьо globallookpress.com

У «Ювентуса» почти нет шансов удержать Рабьо, который, как ни странно, шикарно провел сезон, причем не только на клубном уровне, но и за сборную Франции, вместе с которой дошел до финала на ЧМ-2022.

И самое главное в этой истории — контракт Адриена со «Старой синьорой» истекает уже в следующем месяце.

Сложно поверить, что у Рабьо возникнет желание остаться в команде, которая не будет играть в Лиге чемпионов.

Плюс очевидно, что в Англии Рабьо заработает гораздо больше, чем в «Ювентусе», которому теперь придется считать каждую копейку.

Серьезный интерес к 28-летнему хавбеку давным-давно проявляет «Манчестер Юнайтед», у которого с недавних пор появились серьезные конкуренты — «Ньюкасл» и клубы из Саудовской Аравии.

В отличие от партнеров по «Ювентусу», Рабьо действительно показал свой лучший футбол в этом сезоне. Несмотря на постоянную поддержку со стороны Аллегри, он наверняка захочет сменить обстановку.

Федерико Кьеза

Федерико Кьеза globallookpress.com

Кьеза долго восстанавливался после серьезной травмы, и, по правде говоря, он до сих пор не набрал свою лучшую форму.

Федерико вернулся на поле в ноябре прошлого года и с тех пор больше похож на тень игрока, который зажигал на триумфальном для Италии чемпионате Европы.

Правда, есть мнение, что Кьеза будет процветать под руководством любого тренера, кроме Аллегри. Поговаривают, что итальянец разочарован футболом нынешнего главного тренера «Ювентуса», а также тем фактом, что ему постоянно приходится играть на разных позициях.

Кьеза будет отличным варинтом для любого клуба, которому нужен топовый вингер. Да, его травмы, безусловно, вызывают беспокойство, но ему всего лишь 25 лет. Когда Федерико в порядке, он будет разрывать в команде, которая играет в атакующем стиле. В АПЛ ему точно будет комфортно.

В «Ювентусе» раньше даже не хотели слышать о возможной продаже Кьезы, но с учетом недавних событий это может существенно улучшить финансовое положение клуба.

Анхель Ди Мария

Анхель Ди Мария globallookpress.com

Еще один игрок, чье будущее напрямую связано с Аллегри. Уже давно понятно, что аргентинец недоволен решениями тренера. Стиль игры «Ювентуса» — главный источник напряжения между ними.

Ди Мария, возможно, и хотел бы продлить контракт, но теперь, когда с «Юве» сняли 10 очков, это вряд ли возможно.

И хотя Анхель настаивает на том, что его решение не будет зависеть от возможного участия или неучастия команды в Лиге чемпионов, ни у кого нет сомнений, что он покинет Турин этим летом.

Ди Марии уже 35 лет, поэтому ближайшие несколько сезонов — это его последний шанс сыграть в главном турнире Европы, а тем более с учетом того, что он планирует завершить карьеру в родной Аргентине.

Однако его уход теперь имеет смысл и для «Ювентуса», который больше не сможет платить Ди Марии шесть миллионов евро в год.

Душан Влахович

Душан Влахович globallookpress.com

В ближайшее время слухи о возможном переезде Влаховича в Англию будут только усиливаться.

По некоторым данным, серба хочет приобрести «Челси». Правда, для него это, возможно, не самый привлекательный вариант, поскольку «синие» в следующем сезоне не будут играть в Лиге чемпионов.

Но серьезный интерес к Влаховичу также проявляют «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», а также «Бавария», которая активно занята поиском центрального нападающего.

Результативность Влаховича после перехода в «Ювентус» не впечатляет (17 мячей в 42 матчах Серии А), это правда. Но многие уверены, что Душана больше всех постарадал от чересчур прагматичной тактики Аллегри.

Летом у Влаховича будет немало предложение, и ожидается, что он примет одно из них.