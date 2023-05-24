Гладилин — о наказании Соболева: Приговор мягкий, можно было бы и жестче

Бывший футболист и тренер московскогопрокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировать нападающего красно-белых

Игрок за неприличный жест, который он показал бразильскому защитнику московского ЦСКА Виллиану Роше, был дисквалифицирован на четыре игры. Роша, который во время матча получил удаление вместе с Соболевым, наказания избежал, а его красная карточка была отменена.

«Наказание не очень жесткое, по сути дела, до конца сезона. Это урок на будущее за его театральные жесты, не должны так себя вести футболисты. Это назидание. Приговор достаточно мягкий, можно было бы и жестче подойти к этому вопросу. Я думаю, что это воспитательные цели, он парень не глупый, поймет, что так делать нельзя», — приводит слова Гладилина «Газета.Ru».