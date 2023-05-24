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    Роберто ФирминоРоберто Фирмино: настоящая легенда «Ливерпуля»
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    Фирмино готов перейти в «Барселону»

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    Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино хочет продолжить карьеру в чемпионате Испании.

    Роберто Фирмино
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    Роберто Фирмино

    По информации Diario Sport, бразилец готов предложить свои услуги «Барселоне».

    Фирмино покинет «Ливерпуль» по окончании сезона на правах свободного агента, после чего сможет перейти в любой другой клуб бесплатно. Это важный момент для каталонского клуба, который по-прежнему испытывает серьезные финансовые проблемы.

    При этом источник утверждает, что «Барселона» планирует вернуть Пьера-Эмерика Обамеянга, который в августе прошлого года перешел в «Челси».

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