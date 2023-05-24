Фирмино готов перейти в «Барселону»

Нападающий «Ливерпуля»хочет продолжить карьеру в чемпионате Испании.

По информации Diario Sport, бразилец готов предложить свои услуги «Барселоне».

Фирмино покинет «Ливерпуль» по окончании сезона на правах свободного агента, после чего сможет перейти в любой другой клуб бесплатно. Это важный момент для каталонского клуба, который по-прежнему испытывает серьезные финансовые проблемы.

При этом источник утверждает, что «Барселона» планирует вернуть Пьера-Эмерика Обамеянга, который в августе прошлого года перешел в «Челси».

Напомним, сообщалось, что французский защитник Жюль Кунде хочет покинуть «Барселону».