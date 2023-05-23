Кассано: В «Интере» происходит какой-то бред

Экс-футболиствыступил с критикой в адрес команды и главного тренераиз-за результатов в чемпионате Италии.

«В "Интере" происходит какой-то бред. Клуб отдает должное Индзаги за выход в финал Лиги чемпионов, но игнорирует катастрофу в чемпионате. Команда проиграла один из трех турниров катастрофическим образом. Нельзя так выступать.

Все хвалят "Интер" за выход в финал ЛЧ, но я рассказываю своим друзьям, как именно он туда попал. А в Италии он на 20 очков отстает от "Наполи". Это безумие.

Команда смыла в унитаз скудетто в прошлом году, позволив победить творящему чудеса "Милану". А в этом году все еще хуже. Если ты выбываешь из борьбы за 3-4 тура до конца, то ладно, можно сказать, что ты боролся. Но "Интер" уже пять месяцев не участвует в гонке. Для меня, как для болельщика "Интера", это позор.

Маротте стоило бы начать немного разбираться в футболе, прежде чем говорить, что Индзаги остается на 100%.

Маротта и футбол — это черное и белое, ничего общего. Он раздает интервью, снимается в фильмах, он ничем полезным в "Интере" не занимается, только пиаром.

"Интер" не имеет права проигрывать 12 матчей в Серии А и проводить дерьмовый чемпионат. Индзаги, несмотря на выход в финал ЛЧ, я бы уволил. В ЛЧ у него был достаточно простой путь.

Давайте скрестим пальцы в надежде на победу, но даже в этом случае я бы поменял тренера. "Интер" должен смело играть в матчах против "Эмполи", "Витербезе" и "Бенфики". Поэтому Индзаги даже в случае победы должен быть уволен.

Дорогой Маротта, займись этим, а не съемками в кино», — сказал Кассано L’Interista.

Напомним, что «Интер» занимает 3-е место в турнирной таблице Серии А с 66-ю очками в активе. Команда отстает от 2-й строчки на два балла.

«Интер» сыграет в финале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Матч состоится 10 июня в Стамбуле. Начало встречи — в 22:00 мск.