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    Аллегри: Я очень разочарован, мы были в гонке

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    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри ответил на вопрос о своем будущем в туринском коллективе.

    Массимилиано Аллегри
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    Массимилиано Аллегри

    «Нам нужно будет все обсудить с клубом. В первую очередь, необходимо выяснить, где мы будем играть. Пустят ли нас в Лигу Европы, либо нет.

    Нам нужно принять реальность. Если мы вылетели отовсюду, то мы не можем сразу же начать побеждать. Однако оставить "Ювентус" в такой момент было бы трусостью. Я очень разочарован, мы были в гонке», —цитирует Аллегри DAZN.

    Напомним, после снятия десяти очков «Ювентус» опустился на седьмое место в таблице чемпионата Италии.

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