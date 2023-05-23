Аллегри: Я очень разочарован, мы были в гонке

Главный тренерответил на вопрос о своем будущем в туринском коллективе.

«Нам нужно будет все обсудить с клубом. В первую очередь, необходимо выяснить, где мы будем играть. Пустят ли нас в Лигу Европы, либо нет.

Нам нужно принять реальность. Если мы вылетели отовсюду, то мы не можем сразу же начать побеждать. Однако оставить "Ювентус" в такой момент было бы трусостью. Я очень разочарован, мы были в гонке», —цитирует Аллегри DAZN.

Напомним, после снятия десяти очков «Ювентус» опустился на седьмое место в таблице чемпионата Италии.