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    «Крылья Советов» крупно переиграли «Урал»

    «Крылья Советов» — «Урал»: счет матча 3:0, обзор голов

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    В матче 28-го тура российской Премьер-лиги «Крылья Советов» разобрались с «Уралом» со счетом 3:0.

    «Крылья Советов»
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    «Крылья Советов»

    Точными ударами отметились Гленн Бейл, Дмитрий Цыпченко и Бенжамин Гарре.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Крылья Советов — Урал 3:0
    Голы: 1:0 Гленн Бейл (45+4'), 2:0 Дмитрий Цыпченко (52'), 3:0 Бенхамин Гарре (пенальти) (60') Крылья Советов: Иван Ломаев, Гленн Бейл, Роман Евгеньев, Александр Солдатенков, Юрий Горшков, Бенхамин Гарре, Максим Витюгов, Сергей Бабкин, Роман Ежов, Дмитрий Цыпченко, Владимир Писарский Урал: Илья Помазун, Мингиян Бевеев, Алексей Мамин, Силвие Бегич, Денис Кулаков, Cisse I., Даниэль Мишкич, Александр Юшин, Эрик Бикфалви, Андрей Егорычев, Алексей Каштанов Предупреждение: Денис Кулаков (76')

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    Таким образом, «Крылья Советов» набрали 29 очков и ушли из зоны переходных матчей, поднявшись на двенадцатое место. У «Урала 30 пунктов и одиннадцатая строчка.

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