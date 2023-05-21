«Крылья Советов» — «Урал»: счет матча 3:0, обзор голов

«Крылья Советов» Фото: globallookpress.com
Точными ударами отметились Гленн Бейл, Дмитрий Цыпченко и Бенжамин Гарре.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Крылья Советов — Урал 3:0
Голы: 1:0 Гленн Бейл (45+4'), 2:0 Дмитрий Цыпченко (52'), 3:0 Бенхамин Гарре (пенальти) (60') Крылья Советов: Иван Ломаев, Гленн Бейл, Роман Евгеньев, Александр Солдатенков, Юрий Горшков, Бенхамин Гарре, Максим Витюгов, Сергей Бабкин, Роман Ежов, Дмитрий Цыпченко, Владимир Писарский Урал: Илья Помазун, Мингиян Бевеев, Алексей Мамин, Силвие Бегич, Денис Кулаков, Cisse I., Даниэль Мишкич, Александр Юшин, Эрик Бикфалви, Андрей Егорычев, Алексей Каштанов Предупреждение: Денис Кулаков (76')
Таким образом, «Крылья Советов» набрали 29 очков и ушли из зоны переходных матчей, поднявшись на двенадцатое место. У «Урала 30 пунктов и одиннадцатая строчка.