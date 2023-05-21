«Краснодар» — «Ростов»: счет матча 3:0, обзор голов

В матче 28-го тура РПЛна своем поле разгромилсо счетом 3:0.

Все три гола «быки» забили до 33-й минуты. По результативному удару сделали Алексей Ионов, Джон Кордоба и Александр Кокшаров.

Это третье поражение подряд в РПЛ для команды Валерия Карпина.

Футбол. Россия. Премьер-лига Краснодар — Ростов 3:0 Голы: 1:0 Алексей Ионов (3'), 2:0 Джон Кордоба (10'), 3:0 Александр Кокшаров (33') Краснодар: Станислав Агкацев, Сергей Волков, Кайо Панталеан, Хуниор Алонсо, Кристиан Рамирес, Жоау Батчи, Эдуард Сперцян, Кевин, Алексей Ионов, Джон Кордоба, Олакунле Олусегун Ростов: Сергей Песьяков, Андрей Лангович, Данила Прохин, Виктор Мелёхин, Александр Сильянов, Кирилл Щетинин, Данил Глебов, Алексей Миронов, Дмитрий Полоз, Егор Голенков, Хорен Робертович Байрамян Предупреждение: Виктор Мелёхин (41')

После этого матча «Краснодар» поднялся на 6-е место в таблице РПЛ с 46 очками, «Ростов» опустился на 4-ю строчку, имея 50 баллов.