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    «Краснодар» всухую разгромил «Ростов»

    «Краснодар» — «Ростов»: счет матча 3:0, обзор голов

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    В матче 28-го тура РПЛ «Краснодар» на своем поле разгромил «Ростов» со счетом 3:0.

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    Все три гола «быки» забили до 33-й минуты. По результативному удару сделали Алексей Ионов, Джон Кордоба и Александр Кокшаров.

    Это третье поражение подряд в РПЛ для команды Валерия Карпина.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Краснодар — Ростов 3:0
    Голы: 1:0 Алексей Ионов (3'), 2:0 Джон Кордоба (10'), 3:0 Александр Кокшаров (33') Краснодар: Станислав Агкацев, Сергей Волков, Кайо Панталеан, Хуниор Алонсо, Кристиан Рамирес, Жоау Батчи, Эдуард Сперцян, Кевин, Алексей Ионов, Джон Кордоба, Олакунле Олусегун Ростов: Сергей Песьяков, Андрей Лангович, Данила Прохин, Виктор Мелёхин, Александр Сильянов, Кирилл Щетинин, Данил Глебов, Алексей Миронов, Дмитрий Полоз, Егор Голенков, Хорен Робертович Байрамян Предупреждение: Виктор Мелёхин (41')

    После этого матча «Краснодар» поднялся на 6-е место в таблице РПЛ с 46 очками, «Ростов» опустился на 4-ю строчку, имея 50 баллов.

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