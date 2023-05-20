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    «Тоттенхэм» дома проиграл «Брентфорду»

    «Тоттенхэм» — «Брентфорд»: счет матча 1:3, обзор голов

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    «Тоттенхэм» принял «Брентфорд» в матче 37-го тура АПЛ. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «пчел».

    Харри Кейн
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    Харри Кейн

    В начале встречи Харри Кейн вывел «шпор» вперед. Гости начали отвечать уже во втором тайме. Сначала счет сравнял Брайан Мбемо. Он же через 12 минут вывел «пчел» вперед.

    Йоан Висса за 2 минуты до конца основного времени снял все вопросы о победителе.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Тоттенхэм — Брентфорд 1:3
    Голы: 1:0 Гарри Кейн (8'), 1:1 Брайан Мбемо (50'), 1:2 Брайан Мбемо (62'), 1:3 Йоан Висса (88') Тоттенхэм: Фрейзер Форстер, Эмерсон, Давинсон Санчес, Клеман Лангле, Бен Дэвис (Иван Перишич, 85'), Арно Данжума (Лукас Моура, 65'), Ив Биссума, Оливер Скипп, Сон Хын Мин, Деян Кулушевски (Ришарлисон, 75'), Гарри Кейн Брентфорд: Кевин Шаде (Матиас Йоргенсен, 78'), Йоан Висса (Джош да Силва, 90'), Брайан Мбемо, Матиас Йенсен (Шандон Баптист, 72'), Витали Янельт, Фрэнк Аниика (Миккель Дамсгор, 46'), Рико Генри, Бен Ми, Этан Пиннок, Аарон Хики (Мадс Роэрслев Расмуссен, 90'), Дэвид Райа Предупреждения: Ryan Mason (21'), Ив Биссума (45'), Рико Генри (68')

    В таблице АПЛ «Тоттенхэм» располагается на 7-й строчке с 57 очками, а «Брентфорд» занимает 9-е место, имея на пункт меньше.

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