«Альмерия» — «Мальорка»: счет матча 3:0, обзор голов

В матче 35-го тура испанской Примерыв родных стенах добыла крупную победу надсо счетом 3:0.

Точными ударами в этом поединке отметился бразилец Лазаро, который оформил хет-трик.

Футбол. Испания. Примера Альмерия — Мальорка 3:0 Голы: 1:0 Лазаро Винисиус Маркес (13'), 2:0 Лазаро Винисиус Маркес (42'), 3:0 Лазаро Винисиус Маркес (58') Альмерия: Фернандо Мартинес, Pozo, Родриго Эли, Срджян Бабич, Алекс Сентельес, Гонсало Мелеро (Сесар де ла Ос, 63'), Саму Кошта (Inigo Eguaras, 74'), Лукас Робертоне, Лазаро Винисиус Маркес (Франсиско Портильо, 75'), Луис Суарес (Диего Соуза, 81'), Адриан Эмбарба (Арнау Пучмаль, 81') Мальорка: Ведат Мурики (Абдон Пратс, 70'), Ли Кан Ин (Анхель Родригес, 70'), Иддрису Баба, Дани Родригес (Тино Кадевере, 57'), Амат Ндиайе, Пабло Маффео, Копете, Деннис Хаджикадунич, Мартин Вальент, Антонио Санчес (Джованни Алессандро Апуд, 57'), Предраг Райкович Предупреждения: Родриго Эли (7'), Ли Кан Ин (67'), Деннис Хаджикадунич (83')

Победа позволила «Альмерии» набрать 39 очков и подняться на тринадцатое место в турнирной таблице. У «Мальорки» 44 пункта и четырнадцатая позиция.

Календарь и таблица испанской Примеры

В параллельной игре «Хетафе» и «Эльче» сыграли вничью 1:1.

На гол Мунира Эль-Хаддади гости ответили точным ударом Лукаса Бойе.

Футбол. Испания. Примера Хетафе — Эльче 1:1 Голы: 1:0 Мунир Эль-Хаддади (8'), 1:1 Лукас Бое (45 + 1') Хетафе: Давид Сория, Даконам Ортега Дьене, Стефан Митрович, Омар Альдерете, Gaston Alvarez (Хуанми Латаса, 69'), Дамиан Суарес (Порту Кристиан, 56'), Мауро Арамбарри (Хуан Иглесиас, 37'), Неманья Максимович, Мунир Эль-Хаддади (Борха Майораль, 57'), Карлос Аленья (Гонсало Вильяр, 69'), Энес Унал Эльче: Лукас Бое, Ранди Нтекья (Пере Милья, 73'), Фидель, Херард Гумбау, John Nwankwo Donald, Лаутаро Бланко (Николас Меркау Фернандес, 46'), Карлос Клерк, Педро Бигас, Лисандро Магальян (Хосан, 46'), Тете Моренте (Гонсало Верду, 79'), Эдгар Бадия Предупреждения: Энес Унал (45 + 2'), Педро Бигас (49'), Дамиан Суарес (51'), Pepe Bordalas (77')

Таким образом, в активе «Хетафе» теперь 35 очков и семнадцатая строчка. У «Эльче» 20 пункта, он последний.