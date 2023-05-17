«Краснодар» — «Урал»: счет матча 2:1, обзор голов

В матче 2-го раунда финала Кубка России Пути регионовсо счетом 2:1 победил

Уже на 8-й минуте «горожане» вышли вперед благодаря голу Кайо Панталеана. На 22-й минуте Эрик Бикфалви забил в ответ за «Урал».

Победный гол на 59-й минуте на свой счет забил форвард «быков» Хон Кордоба.

В концовке поединка игрок гостей Лео Гогличидзе получил вторую желтую карточку и оставил «Урал» в меньшинстве.

Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф Краснодар — Урал 2:1 Голы: 1:0 Кайо Панталеан (8'), 1:1 Эрик Бикфалви (22'), 2:1 Джон Кордоба (59') Краснодар: Матвей Сафонов, Ильзат Ахметов, Жоау Батчи, Михайло Баньяц, Джон Кордоба, Хуниор Алонсо, Кайо Панталеан, Сергей Петров, Кристиан Рамирес, Эдуард Сперцян, Сергей Волков Урал: Олег Баклов, Мингиян Бевеев, Эрик Бикфалви, Cisse I., Андрей Егорычев, Эмерсон, Лео Гогличидз, Алексей Каштанов, Алексей Мамин, Даниэль Мишкич, Александр Юшин Предупреждения: Лео Гогличидз (57'), Михайло Баньяц (61'), Андрей Егорычев (68'), Лео Гогличидз (90+1')

Далее «Краснодар» встретится с ЦСКА, который ранее выбил «Урал» из Пути РПЛ. Матч пройдет 11 июня в Москве на стадионе «Лужники».