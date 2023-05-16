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    АПЛ. «Ман Сити» вне конкуренции или провал «Арсенала»

    Итоги 36-го тура чемпионата Англии по футболу

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    «Манчестер Сити»
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    «Манчестер Сити»
    До окончания сезона в английской Премьер-лиге остаётся два тура. «Манчестер Сити» близок к тому, чтобы выиграть титул чемпиона. От золота МС отделяют три очка. С чемпионской гонки сходит «Арсенал», поражение в 36-м туре похоже ставит крест на амбициях лондонского коллектива.

    Изменения в турнирной таблице

    «Брайтон» сделал шаг вперёд в турнирной таблице и поднялся на шестое место в АПЛ. «Чайкам» удалось обойти «Тоттенхэм», который теперь занимает седьмую строчку.

    Календарь и таблица АПЛ

    Ещё одна рокировка коснулась зоны вылета. «Лидс» сместил с 18-й строчки «Лестер», который был вынужден опуститься на 19-ю позицию. Несмотря на это оба клуба остались на дне таблицы.

    Битва за чемпионство

    «Манчестер Сити» пока выигрывает гонку у «Арсенала» в битве за титул лучшей команды Англии. В 36-м туре «небесно-голубые» в гостях разгромили «Эвертон» (3:0). Дубль в составе МС оформил Илкай Гюндоган плюс ещё один гол забил Эрлинг Холанн.

    Таким образом «Манчестер Сити» набрал 85 очков и опережает «Арсенал» на 4 балла. При этом у МС есть игра в запасе, от чемпионства команду отделяют 3 пункта.

    Микель Артета, главный тренер «Арсенала»
    globallookpress.com

    До окончания сезона «Ман Сити» ещё сыграет с «Челси», «Брайтоном» и «Брентфордом». А «Арсеналу» предстоят встречи против «Ноттингем Фореста» и «Вулверхэмптона».

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  • Вчера

    • «Арсенал» наверняка сойдёт с дистанции, «пушкари» усложнили себе задачу в домашнем поединке с «Брайтоном», крупно проиграв (0:3). В активе лондонского коллектива — 81 набранное очко.

    Битва за еврокубки

    Отчётливо выделяется тройка команд, которая претендует на путёвки в еврокубки. «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед» аккумулировали по 66 очков. Данный тандем занимает места, которые могут отправить в групповой этап Лиги чемпионов.

    «Ньюкасл» занимает третье место, в рамках минувшего игрового дня «сороки» упустили победу в матче с «Лидсом» (2:2). В составе «Юнайтед» дубль оформил Каллум Уилсон, которому удалось реализовать пенальти дважды.

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  • Вчера

    • «Манчестер Юнайтед» идёт на четвёртой строчке АПЛ. «Красные дьяволы» догнали «Ньюкасл» в таблице, обыграв в 36-м туре «Вулверхэмптон» (2:0). Авторами забитых мячей стали Антони Марсьяль и Алехандро Гарначо.

    К лигочемпионской четвёрке подтянулся «Ливерпуль». «Мерсисайдцы» закрепились на пятой строчке, заработав 65 очков. В последнем матче футболисты Юргена Клоппа уничтожили «Лестер» (3:0).

    В составе победителей отличились Трент Александер-Арнольд и Кёртис Джонс. Последний отправил в сетку ворот «Лестера» два мяча.

    Битва за выживание

    «Саутгемптон» ещё в позапрошлом туре определился со своей судьбой. Команда по итогам сезона покинет АПЛ, заняв итоговое 20-е место.

    Юргенн Клопп, главный тренер «Ливерпуля»
    globallookpress.com

    Шансы на спасение сохраняют «Лестер» и «Лидс», которые занимают 19 и 18 места соответственно. Всего одна победа в двух оставшихся матчах могут позволить командам избежать вылета.

    Битва в следующем туре

    Матчи предпоследнего 37-го тура пройдут с 20 по 22 мая. «Манчестер Сити» может оформить звание чемпиона, если обыграет «Челси». Игра запланирована на воскресенье, 21 мая.

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    Также МС может заполучить трофей заочно. Это возможно, если «Арсенал» потерпит поражение в гостевом поединке с «Ноттингем Форестом». Эта встреча состоится в субботу, 20 мая.

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  • Сегодня

    • Команды топ-5 АПЛ также проведут отложенные матчи. В четверг, 18 мая «Ньюкасл» сразится с «Брайтоном». С «чайками» свой поединок также проведёт «Ман Сити», этот матч будет в среду, 24 мая. Ещё один поединок сыграют «Ман Юнайтед» и «Челси». Игра состоится в четверг, 25 мая.

    Все прогнозы на АПЛ

    Завершится сезон в чемпионате Англии 28 мая. В этот день пройдут матчи заключительногоо 38-го тура.

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