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    Штутгарт — Байер: смотреть онлайн в прямом эфире

    14.05.2023 в 16:30 начнется матч в немецкой Бундеслиге Штутгарт — Байер

    Футбол Бундеслига Штутгарт Байер Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу
    Штутгарт и Байер начнут матч в 16:30 в немецкой Бундеслиге, 14.05.2023.

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    Последний матч между собой: Байер — Штутгарт 2:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Штутгарт» — «Байер» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.47.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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