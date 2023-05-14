«Штутгарт» сыграет на своем поле с «Байером» в рамках 32-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 14 мая, начало — в 16:30 мск. «Штутгарт» — «Байер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Штутгарт»

Команда в нынешнем сезоне выступает весьма скромно. Сейчас «Штутгарт» занимает 16 место в турнирной таблице, а это зона плей-офф за выживание.

Зону вылета швабы и вовсе опережают по дополнительным показателям. Да и всего 6 побед в чемпионате явно говорят о проблемах в команде.

В своем последнем поединке команда потерпела неудачу. На выезде клуб потерпел поражение от одного из конкурентов «Герты» (1:2).

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Коллектив потерпел поражения в двух последних поединках, так что его форма оставляет желать лучшего.

«Байер»

«Байер» находится на шестой строчке Бундеслиги в зоне еврокубков, набрав в 31-м туре 48 очков. Отрыв от ближайшего преследователя «Вольфсбурга» составляет два пункта.

У «Фармацевтов» уже не осталось шансов прорваться в топ-4 и даже топ-5, ведь на данный момент отставание от идущего четвертым «Юнион Берлин» и пятым «Фрайбурга» составляет 12 очков.

За два дня до игры клуб потерпел поражение от «Ромы» в первой игре полуфинала Лиги Европы, поэтому игроки не будут свежими, да и мысли заняты скорее противостоянием итальянскому клубу.

В предыдущих трех поединках во всех турнирах коллектив не знает побед при двух поражениях в последних из них, так что можно говорить о его некотором спаде.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Штутгарт», коэффициент на победу которого равен 2,47. Успех «Байера» оценивается в 2,77, ничья — в 3,64.

Хозяева будут свежее и мотивированнее, поскольку им грозит понижение в классе.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Штутгарт» выиграет за 2,47.

Еще один вариант ставки — «Штутгарт» выиграет и тотал больше 2,5 голов за 3,22, ведь в шести последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.