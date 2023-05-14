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    Осинькин: Потеряли два очка, а не заработали одно

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    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал поединок против «Локомотива» (1:1).

    Игорь Осинькин
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    Игорь Осинькин

    «Играли как могли. Исходя из своих возможностей и с учетом силы соперника. Нам было очень тяжело. Но наша задача — быть максимально быстрыми и организованными. В течение игры равенство мы сохраняли. Мы всё сделали, чтобы победить, по страсти и желанию не может быть никаких вопросов. Но так получается, что мы не победили.

    А по вне игры и отмененному голу… То, что я посмотрел, меня не убедило. Безусловно, сегодня потеряли два очка, а не заработали одно», — цитирует Осинькина «Матч ТВ».

    «Локомотив» (36 очков) занимает девятое место в турнирной таблице, «Крылья Советов» (26) располагаются на 12‑й строчке.

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