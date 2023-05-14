«Монца» — «Наполи»: счет матча 2:0, обзор голов

В матче 35-го тура чемпионата Италиив родных стенах переиграласо счетом 2:0.

Точными ударами отметились Дани Мота и Андреа Петанья.

Футбол. Италия. Серия А Монца — Наполи 2:0 Голы: 1:0 Дани Мота (18'), 2:0 Андреа Петанья (54') Монца: Микеле Ди Грегорио, Армандо Иццо (Валентин Антов, 83'), Марлон, Лука Кальдирола, Патрик Чиурриа, Маттео Пессина (Хосе Мачин, 83'), Николо Ровелла (Стефано Сенси, 76'), Карлос Аугусто, Дани Мота, Джанлука Капрари (Самуэле Биринделли, 68'), Андреа Петанья (Франко Карбони, 83') Наполи: Алессио Дзербин (Хвича Кварацхелия, 46'), Виктор Осимхен, Элиф Элмас (Маттео Политано, 62'), Пётр Зелиньски, Станислав Лоботка (Джованни Симеоне, 80'), Андре Замбо Ангисса (Джакомо Распадори, 63'), Матиас Оливера, Жуан Жесус, Амир Ррахмани, Бартош Берешиньски (Джованни Ди Лоренцо, 62'), Пьерлуиджи Голлини Предупреждения: Лука Кальдирола (23'), Элиф Элмас (53')

«Наполи» уже оформил чемпионский титул, а «Монца» после этой победы поднялась на девятое место в турнирной таблице итальянской Серии А.

Календарь и таблица Серии А

В параллельной игре «Фиорентина» на своем поле одолела «Удинезе» со счетом 2:0.

Победу хозяевам поля принесли точные удары Гаэтано Кастровилли и Джакомо Бонавентура.

Победа позволила «Фиорентине» набрать 49 очков и подняться на восьмое место. У «Удинезе» 46 пунктов и двенадцатая позиция.