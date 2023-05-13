начнут матч в 14:00 в очередном туре ФНЛ, 13.05.2023.

Последний матч между собой: Енисей — Уфа 3:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Уфа» — «Енисей» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.06 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Уфа»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Уфа — Енисей.

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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