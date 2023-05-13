В субботу, 13 мая, в 31-м туре первенства первой российской лиги «Уфа» на своем поле сыграет против красноярского «Енисея». Начало поединка намечено на 14:00 по мск. «Уфа» — «Енисей»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Уфа»

В турнирной таблице первенства первой российской лиг «Уфа» за четыре тура до финиша с 28 очками расположилась в зоне вылета, на 16 позиции. Отставание от безопасной строки составляет пять баллов.

Башкирский коллектив за 30 проведенных встреч смог выиграть всего в семи из них, столько же раз он еще сыграл вничью и 16 раз уступал, забил 31 гол, а пропустил на девять больше.

У уфимцев всего лишь одна победа за прошедшие пять поединков первенства при одной мировой и аж трех фиаско. В своей последней проведенной игре они проиграли в гостях 1:2 московской «Родине».

Календарь и таблица ФНЛ

В родных стенах «Уфа» в этом чемпионате выступает не лучшим образом, выиграв всего пять поединков из 14 проведенных. В отрезке же пяти последних игр у нее три виктории, одна неудача и одна мировая.

«Енисей»

«Енисей» с 48 зачетными пунктами разместился в зоне переходных матчей, на четвертой строке. На прямое повышение он не претендует, а от пятой позиции оторвался всего на четыре пункта.

Красноярский коллектив в текущем первенстве по 12 раз побеждал и играл вничью, а также потерпел шесть фиаско, забить в этих 30 играх смог 37 мячей, пропустил лишь на шесть меньше.

В минувшем игровом дне «сине-красные» на своем поле смогли переиграть КАМАЗ со счетом 2:1. И этой победой они прервали свою 6-матчевую безвыигрышную серию, в которой дважды уступали и четыре встречи свели вничью.

Вне родных стен в текущем чемпионате «Енисей» смог выиграть всего лишь два поединка из 15 проведенных, восемь матчей он еще завершил миром и пять игр проиграл.

В первом круге «Енисей» обыграл предстоящего противника на своем поле со счетом 3:1, а в Уфе два матча из трех выиграли хозяева при одном фиаско.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Енисея» — 2.38, победа «Уфы» — 3.06, ничья — 3.10.

Рискнем в этой игре поставить на викторию хозяев, которым ну никак нельзя терять очки, особенно дома, в свете борьбы за выживание. Плюс еще этому может способствовать слабое выступление «Енисея» вне родных стен.

Также прогнозируем, что обе команды смогут отличиться. Так что ставим еще на обе забьют.