Сегодня в 22:00 по московскому времени «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» примет «Хетафе». За ходом матча 34-го тура чемпионата Испании приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

«Реал»

Мадридцы после 33-х туров занимают третье место в турнирной таблице, набрав 68 очков. От «Атлетико», которых находится на втором месте, «сливочные» отстают на один балл. От лидирующей «Барселоны» — на 14. На счету «Реала» 21 победа, 5 ничьих и 7 поражений в текущем сезоне. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 69:32.

В минувший вторник «Реал» проводил первый матч в рамках полуфинала Лиги Чемпионов против «Манчестер Сити». Встреча на «Сантьяго Бернабеу» завершилась вничью — 1:1. На гол Винисиуса в первом тайме «горожане» ответили точным ударом Де Брюйне во второй половине.

В предыдущем туре Ла Лиги коллектив Карло Анчелотти не справился на выезде с «Реал Сосьедадом», уступив клубу из Сан-Себастьяна со счетом 0:2. Это поражение стало для королевского клуба вторым в трех последних матчах чемпионата. Двумя турами ранее «Реал» проиграл на выезде «Жироне» (2:4).

«Хетафе»

«Хетафе» по итогам 33-го тура расположился в зоне вылета. На счету «темно-синих» 34 очка и 18-е место в турнирной таблице. «Хетафе» одержал 8 побед, 10 раз сыграл вничью и потерпел 15 поражений в текущем сезоне. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 30:42.

27 апреля «Хетафе» уволил главного тренера команды Кике Флореса и назначил на его место Хосе Бордаласа. С новым коучем «темно-синие» провели две встречи, набрав 3 очка. В дебютном матче Бордаласа «Хетафе» на выезде уступил «Эспаньолу» (0:1), а в крайнем туре Ла Лиги дома с минимальным счетом переиграл дома «Сельту» (1:0), одержав первую победу за 7 последних матчей.

Всего в 5-ти крайних турах на счету «Хетафе» победа, ничья и три поражения.

Личные встречи

В первом круге «Реал» с минимальным счетом переиграл своего соперника на выезде (1:0). Всего в 10 последних матчах на счету мадридцев 7 побед, «Хетафе» выиграл одну встречу и еще дважды команды разошлись миром.

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