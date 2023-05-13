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    Федотов: Должны были раньше забивать второй мяч

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    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итог матча против «Торпедо» (3:0).

    Владимир Федотов
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    Владимир Федотов

    «Понравился быстрый гол. Подкараулили ошибку и забили. После этого медленно двигали мяч, приходили в себя от радости. Появилось какое‑то расслабление.

    Но нужно отдать должное сопернику. Очень самоотверженно и дисциплинированно оборонялись. На высоких скоростях прессинговали.

    Где‑то мы не доигрывали эпизоды. Слишком сложно захотели сыграть. До острых моментов почти не доходило. Должны были раньше забивать второй мяч», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».

    ЦСКА набрал 54 очка. Он занимает 2-е место и на 4 пункта опережает «Ростов». «Торпедо» проиграл четвертый матч подряд и 13 баллами находится на дне таблицы.

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