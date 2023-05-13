Федотов: Должны были раньше забивать второй мяч

Главный тренерподвел итог матча против(3:0).

«Понравился быстрый гол. Подкараулили ошибку и забили. После этого медленно двигали мяч, приходили в себя от радости. Появилось какое‑то расслабление.

Но нужно отдать должное сопернику. Очень самоотверженно и дисциплинированно оборонялись. На высоких скоростях прессинговали.

Где‑то мы не доигрывали эпизоды. Слишком сложно захотели сыграть. До острых моментов почти не доходило. Должны были раньше забивать второй мяч», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».

ЦСКА набрал 54 очка. Он занимает 2-е место и на 4 пункта опережает «Ростов». «Торпедо» проиграл четвертый матч подряд и 13 баллами находится на дне таблицы.