Бернарду Силва: Хочу «Золотой мяч», но мне будет трудно его выиграть

Полузащитник «Манчестер Сити»признался, что хотел бы выиграть, но понимает, что это почти нереально.

«Конечно, я хочу выиграть "Золотой мяч". Но сейчас эту награду получают футболисты, забивающие решающие голы.

Я больше коллективный игрок, но, безусловно, я был горд увидеть свое имя в списке 30 финалистов.

Признаюсь, было странно увидеть свое имя в списке наряду с лучшими игроками, такими как Лионель Месси и Криштиану Роналду. Я подумал: "Вау, я здесь, это я, среди лучших". Но это хорошее чувство.

Мне будет очень трудно выиграть "Золотой мяч", потому что, повторюсь, обычно выделяют игроков, которые забивают решающие голы», — приводит слова Бернарду France Football.