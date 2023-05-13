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    Бернарду Силва: Хочу «Золотой мяч», но мне будет трудно его выиграть

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    Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва признался, что хотел бы выиграть «Золотой мяч», но понимает, что это почти нереально.

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    «Конечно, я хочу выиграть "Золотой мяч". Но сейчас эту награду получают футболисты, забивающие решающие голы.

    Я больше коллективный игрок, но, безусловно, я был горд увидеть свое имя в списке 30 финалистов.

    Признаюсь, было странно увидеть свое имя в списке наряду с лучшими игроками, такими как Лионель Месси и Криштиану Роналду. Я подумал: "Вау, я здесь, это я, среди лучших". Но это хорошее чувство.

    Мне будет очень трудно выиграть "Золотой мяч", потому что, повторюсь, обычно выделяют игроков, которые забивают решающие голы», — приводит слова Бернарду France Football.

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