ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» — «Манчестер Сити»ЛЧ. «Ман Сити» и «Реал» проверили друг друга, «Интер» сделал серьезную заявку на финал
  • 19:23
    • Хачанов уступил Барреру во втором круге турнира в Риме
  • 19:13
    • Чехия справилась со Словакией в матче чемпионата мира
  • 19:02
    • США переиграли Финляндию в матче чемпионата мира
  • 18:00
    • Де Брейне признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
  • 15:56
    • Защитник «Спартака» Дуарте избежал дополнительной дисквалификации
    Все новости спорта

    Мальорка — Кадис: смотреть онлайн в прямом эфире

    12.05.2023 в 22:00 начнется матч в испанской Примере Мальорка — Кадис

    Футбол Примера (Ла Лига) Мальорка Кадис Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Мальорка и Кадис начнут матч в 22:00 в испанской Примере, 12.05.2023.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: Кадис — Мальорка 2:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Мальорка» — «Кадис». Коэффициент ставки — 2.34.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Мальорка»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Мальорка — Кадис.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонусы 50USDНовым игрокам

    Bet365 предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 500 USD бонусами для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Вернется ли «Лацио» на второе место Серии А?
  • «Лацио» — «Лечче». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • Сборная Канады стартует с уверенной победы?
  • Латвия — Канада. Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • ЦСКА победит «Торпедо» с уверенным отрывом
  • ЦСКА — «Торпедо». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.63
  • Экспресс дня 12 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Лацио — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Латвия — Канада
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:20
    •  1.98
  • Прогноз на матч ЦСКА — Торпедо
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Хетафе
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч ПСЖ — Аяччо
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Интер — Сассуоло
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  5.10
  • Прогноз на матч Зенит — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Бавария — Шальке
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры