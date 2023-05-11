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    «Вест Хэм» в волевом стиле переиграл АЗ в матче Лиги конференций

    «Вест Хэм» — АЗ: счет матча 2:1, обзор голов

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    В первом полуфинальном матче Лиги конференций «Вест Хэм» в родных стенах переиграл АЗ.

    «Вест Хэм»
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    «Вест Хэм»

    Победа английской команды получилась волевой. На гол Тиджани Рейндерса хозяева ответили точными ударами Мохамеда Саида Бенрахмы и Микаила Антонио.

    Футбол. Лига конференций. Полуфинал
    Вест Хэм — АЗ Алкмар 2:1
    Голы: 0:1 Тейьяни Рейндерс (41'), 1:1 Саид Бенрахма (пенальти) (67'), 2:1 Майкл Антонио (76') Вест Хэм: Альфонс Ареола, Тило Керер, Курт Зума, Наиф Агер, Аарон Крессвел, Томаш Соучек, Деклан Райс, Джаррод Боуэн, Лукас Пакета, Саид Бенрахма (Пабло Форнальс, 90'), Майкл Антонио (Дэнни Ингс, 79') АЗ Алкмар: Вангелис Павлидис, Мирон ван Бредероде (Джордже Михайлович, 80'), Свен Мейнанс, Йенс Одгор (Майкель Лахдо, 68'), Йорди Класи, Тейьяни Рейндерс, Мес де Вит, Пантелис Хацидиакос, Сэм Бёкема, Юкинари Сугавара, Мэтью Райан Предупреждения: Мес де Вит (16'), Лукас Пакета (57'), Йорди Класи (58'), Мэтью Райан (65')

    Таким образом, «Вест Хэм» имеет небольшое преимущество перед ответной встречей, которая состоится в следующий четверг, 18 мая.

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