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    Гол Бове помог «Роме» обыграть «Байер» в первом матче полуфинала ЛЕ

    «Рома» — «Байер»: счет матча 1:0, обзор гола

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    «Рома» обыграла «Байер» (1:0) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

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    Единственный гол был забит только на 63-й минуте встречи. Полузащитник «Ромы» Эдоардо Бове оказался в нужное время в нужном месте и после отскока оправил мяч в нижний угол в ворот.

    Футбол. Лига Европы. Полуфинал
    Рома — Байер 1:0
    Гол: 1:0 Эдоардо Бове (63') Рома: Руй Патрисиу, Джанлука Манчини, Бриан Кристанте, Рожер Ибаньес, Зеки Челик, Эдоардо Бове (Жоржиньо Вейналдум, 76'), Неманья Матич, Леонардо Спинаццола, Лоренцо Пеллегрини, Андреа Белотти (Пауло Дибала, 76'), Тэмми Абрахам Байер: Адам Гложек (Сердар Азмун, 72'), Флориан Вирц, Мусса Диаби (Амин Адли, 72'), Пьеро Инкапье, Роберт Андрих (Надим Амири, 90'), Эксекиэль Паласиос, Жереми Фримпонг, Жонатан Та, Эдмон Тапсоба, Одилон Коссуну (Митчел Баккер, 36'), Лукаш Градецки Предупреждения: Роберт Андрих (50'), Мусса Диаби (57'), Джанлука Манчини (58'), Жонатан Та (58'), Тэмми Абрахам (76'), Рожер Ибаньес (89'), Леонардо Спинаццола (90 + 3')

    Следующий матч между «Ромой» и «Байером» состоится 18 мая в 22:00 мск.

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