начнут матч в 17:00 в английском Чемпионшипе, 08.05.2023.

Последний матч между собой: Ковентри Сити — Мидлсбро 1:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Мидлсбро» — «Ковентри Сити» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.83 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Мидлсбро»).

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