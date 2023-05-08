«Мидлсбро»
Команда находится на 4-м месте в турнирной таблице Чемпионшипа с 74 очками в активе. «Мидлсбро» уже обеспечил себе четвертое место и вышел в плей-офф.
Команда играет в веселый футбол, уступая по числу голов в Чемпионшипе только чемпиону «Бернли». Хозяева поля отличились 83 голами за 45 матчей.
Коэффициенты матча Мидлсбро — Ковентри Сити
Таким образом, «Речники» уже не имеют турнирной мотивации, ожидая старта матчей плей-офф, чтобы побороться за попадание в элитный дивизион.
В двух последних поединках коллектив проиграл, не имея турнирных целей, поэтому может проиграть и на этот раз сопернику, которому есть за что бороться.
«Ковентри»
«Ковентри» в турнирной таблице Чемпионшипа разместился вслед за своим предстоящим противником, имея в активе на пять баллов меньше, поэтому его уже не достанет.
У «небесно-голубых» только одно фиаско за прошедшие 16 встреч первенства. Помимо него, они в данный период еще расписали семь мировых и восемь матчей выиграли.
Клубу необходимо выигрывать, поскольку в случае поражения он рискует не выйти в плей-офф, ведь его преследователи «Миллуолл» и «Сандерленд» отстают на один и три балла соответственно.
В трех из четырех последних поединков коллектив победил, поэтому имеет неплохие шансы на успех.
Прогноз и ставки
Букмекеры все равно считают фаворитом «Мидлбсро», коэффициент на победу которого равен 2,35. Успех «Ковентри» оценивается в 2,83, ничья — в 3,56.
Хозяева проиграли два последних матча, тогда как гости выиграли три из четырех последних поединков.
Поэтому наши прогноз и ставка — «Ковентри» выиграет за 2,83.
Еще один вариант ставки — «Ковентри» выиграет и тотал больше 1,5 голов за 3,19, ведь гости выиграли три из четырех последних матчей, где было забито больше 1,5 голов.