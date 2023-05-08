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    Выйдет ли «Ковентри» в плей-офф за выход в АПЛ?

    «Мидлсбро» — «Ковентри». Ставка (к. 2.83) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 8 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Мидлсбро» — «Ковентри»
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    «Ковентри» борется за выход в плей-офф
    «Мидлсбро» сыграет на своем поле с «Ковентри» в рамках заключительного, 46-го тура английского Чемпионшипа. Матч пройдет 8 мая, начало — в 17:00 мск. «Мидлсбро» — «Ковентри»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 08 Мая 2023 года
    Мидлсбро
  • Англия. Чемпионшип
    •  Мидлсбро 17:00 Ковентри Сити Ковентри Сити
  • Ковентри
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    «Мидлсбро»

    Команда находится на 4-м месте в турнирной таблице Чемпионшипа с 74 очками в активе. «Мидлсбро» уже обеспечил себе четвертое место и вышел в плей-офф.

    Команда играет в веселый футбол, уступая по числу голов в Чемпионшипе только чемпиону «Бернли». Хозяева поля отличились 83 голами за 45 матчей.

    Коэффициенты матча Мидлсбро — Ковентри Сити

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  • 2.353.552.90Бонус$9500
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    Таким образом, «Речники» уже не имеют турнирной мотивации, ожидая старта матчей плей-офф, чтобы побороться за попадание в элитный дивизион.

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    В двух последних поединках коллектив проиграл, не имея турнирных целей, поэтому может проиграть и на этот раз сопернику, которому есть за что бороться.

    «Ковентри»

    «Ковентри» в турнирной таблице Чемпионшипа разместился вслед за своим предстоящим противником, имея в активе на пять баллов меньше, поэтому его уже не достанет.

    У «небесно-голубых» только одно фиаско за прошедшие 16 встреч первенства. Помимо него, они в данный период еще расписали семь мировых и восемь матчей выиграли.

    Все прогнозы на футбол

    Клубу необходимо выигрывать, поскольку в случае поражения он рискует не выйти в плей-офф, ведь его преследователи «Миллуолл» и «Сандерленд» отстают на один и три балла соответственно.

    В трех из четырех последних поединков коллектив победил, поэтому имеет неплохие шансы на успех.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры все равно считают фаворитом «Мидлбсро», коэффициент на победу которого равен 2,35. Успех «Ковентри» оценивается в 2,83, ничья — в 3,56.

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    Хозяева проиграли два последних матча, тогда как гости выиграли три из четырех последних поединков.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Ковентри» выиграет за 2,83.

    Еще один вариант ставки — «Ковентри» выиграет и тотал больше 1,5 голов за 3,19, ведь гости выиграли три из четырех последних матчей, где было забито больше 1,5 голов.

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    «Мидлсбро» — «Ковентри»: прогноз, ставка (2.83), статистика, коэффициенты матча 08.05.2023. Прогнозы на футбол. Выйдет ли «Ковентри» в плей-офф за выход в АПЛ?
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