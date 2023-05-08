«Мидлсбро» сыграет на своем поле с «Ковентри» в рамках заключительного, 46-го тура английского Чемпионшипа. Матч пройдет 8 мая, начало — в 17:00 мск. «Мидлсбро» — «Ковентри»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мидлсбро»

Команда находится на 4-м месте в турнирной таблице Чемпионшипа с 74 очками в активе. «Мидлсбро» уже обеспечил себе четвертое место и вышел в плей-офф.

Команда играет в веселый футбол, уступая по числу голов в Чемпионшипе только чемпиону «Бернли». Хозяева поля отличились 83 голами за 45 матчей.

Коэффициенты матча Мидлсбро — Ковентри Сити 1X2Новым игрокам 2.353.552.90Бонус$9500

Таким образом, «Речники» уже не имеют турнирной мотивации, ожидая старта матчей плей-офф, чтобы побороться за попадание в элитный дивизион.

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В двух последних поединках коллектив проиграл, не имея турнирных целей, поэтому может проиграть и на этот раз сопернику, которому есть за что бороться.

«Ковентри»

«Ковентри» в турнирной таблице Чемпионшипа разместился вслед за своим предстоящим противником, имея в активе на пять баллов меньше, поэтому его уже не достанет.

У «небесно-голубых» только одно фиаско за прошедшие 16 встреч первенства. Помимо него, они в данный период еще расписали семь мировых и восемь матчей выиграли.

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Клубу необходимо выигрывать, поскольку в случае поражения он рискует не выйти в плей-офф, ведь его преследователи «Миллуолл» и «Сандерленд» отстают на один и три балла соответственно.

В трех из четырех последних поединков коллектив победил, поэтому имеет неплохие шансы на успех.

Прогноз и ставки

Букмекеры все равно считают фаворитом «Мидлбсро», коэффициент на победу которого равен 2,35. Успех «Ковентри» оценивается в 2,83, ничья — в 3,56.

Хозяева проиграли два последних матча, тогда как гости выиграли три из четырех последних поединков.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Ковентри» выиграет за 2,83.

Еще один вариант ставки — «Ковентри» выиграет и тотал больше 1,5 голов за 3,19, ведь гости выиграли три из четырех последних матчей, где было забито больше 1,5 голов.