Джикия: Я полностью поддерживаю решение сборной России отказаться от выступления в ЦАФА

Капитан «Спартака»обрадовался, когда узнал, что сборнаяне будет играть на турнире Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (ЦАФА).

«Я полностью поддерживаю решение, которое наше руководство приняло по поводу участия в чемпионате ЦАФА.

Наверное, это связано с тем, что больше европейскую часть будем поддерживать. Поэтому я согласен с нашим руководством.

Жду, когда сборная России вновь соберется, когда будет соперник. Потому что сборная нужна, играть нужно, желательно, так сказать, в европейской части», — приводит слова Джикии ТАСС.

Напомним, Валерий Карпин ранее назвал причины отказа сборной России от участия в азиатском турнире.