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    Джикия: Я полностью поддерживаю решение сборной России отказаться от выступления в ЦАФА

    Футбол Спартак Сборная России Футбол России
    Капитан «Спартака» Георгий Джикия обрадовался, когда узнал, что сборная России не будет играть на турнире Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (ЦАФА).

    Георгий Джикия
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    Георгий Джикия

    «Я полностью поддерживаю решение, которое наше руководство приняло по поводу участия в чемпионате ЦАФА.

    Наверное, это связано с тем, что больше европейскую часть будем поддерживать. Поэтому я согласен с нашим руководством.

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    • Жду, когда сборная России вновь соберется, когда будет соперник. Потому что сборная нужна, играть нужно, желательно, так сказать, в европейской части», — приводит слова Джикии ТАСС.

    Напомним, Валерий Карпин ранее назвал причины отказа сборной России от участия в азиатском турнире.

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