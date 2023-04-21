Карпин назвал причины отказа сборной России от участия в азиатском турнире

Главный тренер сборной Россиивысказался о причинах отказа национальной команды принимать участие в чемпионате футбольной ассоциации Центральной Азии.

«Никаких секретов не открою, тем более что ранее я уже высказывался на эту тему. Причин несколько. Первая — сроки турнира. Только 11 июня пройдёт финал Кубка страны, а решение по участию в турнире нужно было принимать сейчас, причём до игр "Спартака" с "Акроном" и "Краснодара" с "Крыльями". То есть часть игроков в любом случае не смогла бы присоединиться к сборной в начале подготовки к турниру.

Также надо принять во внимание условия проведения турнира. Это Ташкент или Бишкек, очевидно, что температура свыше 30 градусов тепла. В Бишкеке, хочу напомнить, и вовсе искусственное поле уложено, где риск получения травм существенно возрастает. К примеру, после игры в Бишкеке осенью прошлого года пять футболистов сборной не смогли принять участия в следующей игре.

Вызвать игроков из других клубов? Конечно, мы опять с удовольствием вызвали бы молодых и неопытных, но, как мы видим, до них никому нет дела — всем нужен результат здесь и сейчаc», — приводит слова Карпина ТАСС.