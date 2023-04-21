ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Наполи» — «Милан»ЛЧ. «Реал» и «Ман Сити» не испытали проблем, конец надежд «Наполи» на золотой дубль
  • 19:02
    • Потапова пробилась в полуфинал турнира в Штутгарте
  • 13:20
    • «Ювентус» хочет уволить Аллегри и назначить Зидана
    Все новости спорта

    Карпин назвал причины отказа сборной России от участия в азиатском турнире

    Футбол Товарищеские матчи Сборная России Футбол России
    Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о причинах отказа национальной команды принимать участие в чемпионате футбольной ассоциации Центральной Азии.

    Валерий Карпин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Валерий Карпин

    «Никаких секретов не открою, тем более что ранее я уже высказывался на эту тему. Причин несколько. Первая — сроки турнира. Только 11 июня пройдёт финал Кубка страны, а решение по участию в турнире нужно было принимать сейчас, причём до игр "Спартака" с "Акроном" и "Краснодара" с "Крыльями". То есть часть игроков в любом случае не смогла бы присоединиться к сборной в начале подготовки к турниру.

    Также надо принять во внимание условия проведения турнира. Это Ташкент или Бишкек, очевидно, что температура свыше 30 градусов тепла. В Бишкеке, хочу напомнить, и вовсе искусственное поле уложено, где риск получения травм существенно возрастает. К примеру, после игры в Бишкеке осенью прошлого года пять футболистов сборной не смогли принять участия в следующей игре.

    Вызвать игроков из других клубов? Конечно, мы опять с удовольствием вызвали бы молодых и неопытных, но, как мы видим, до них никому нет дела — всем нужен результат здесь и сейчаc», — приводит слова Карпина ТАСС.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Дома ЦСКА качнет серию в свою пользу
  • ЦСКА — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
  • «Канониры» разгромят «святых»
  • «Арсенал» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки
  • 2.38
    •
  • Парижане разгромят аутсайдера
  • «Анже» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 2.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.33
  • Экспресс дня 21 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Арсенал — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Анже — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Зенит — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Торонто
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 18:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Сельта
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры