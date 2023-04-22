Сафонов: С удовольствием сыграл бы на турнире в Азии

Вратарь «Краснодара»рассказал, как отреагировал на отказ сборнойсыграть в турнире Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (ЦАФА).

«Первая моя мысль, когда узнал новость: "Ну поеду в отпуск". Вот и все. К концу сезона все уставшие.

Когда на кону товарищеский турнир, всегда есть мысль: а зачем он нужен? Сейчас никаких мыслей нет. Был бы турнир — поехали бы играть. С удовольствием сыграли бы, но сейчас нет смысла говорить о нем, его все равно для нас не будет», — приводит слова Сафонова «Матч ТВ».

Напомним, Валерий Карпин ранее назвал причины отказа сборной России от участия в азиатском турнире.