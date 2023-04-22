ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Севилья» — «МЮ»Самоликвидация. Ошибки Де Хеа и Магуайра оставили «МЮ» без Лиги Европы
  • 09:48
    • СМИ назвали основного кандидата на пост главного тренера «Челси»
  • 09:10
    • Нагельсманн отреагировал на слухи о нежелании тренировать «Челси»
  • 08:51
    • Головин включен в заявку «Монако» на матч с «Лансом»
  • 07:45
    • «Атланта» размочила счет в серии с «Бостоном», «Нью-Йорк» разгромил «Кливленд»
    Все новости спорта

    Сафонов: С удовольствием сыграл бы на турнире в Азии

    Футбол Сборная России Футбол России Краснодар
    Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал, как отреагировал на отказ сборной России сыграть в турнире Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (ЦАФА).

    Матвей Сафонов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Матвей Сафонов

    «Первая моя мысль, когда узнал новость: "Ну поеду в отпуск". Вот и все. К концу сезона все уставшие.

  • Тюкавин: Очень жалко, что сборная России не сыграет на турнире ЦАФА
  • Читайте по теме

    • Когда на кону товарищеский турнир, всегда есть мысль: а зачем он нужен? Сейчас никаких мыслей нет. Был бы турнир — поехали бы играть. С удовольствием сыграли бы, но сейчас нет смысла говорить о нем, его все равно для нас не будет», — приводит слова Сафонова «Матч ТВ».

    Напомним, Валерий Карпин ранее назвал причины отказа сборной России от участия в азиатском турнире.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Зенит» не сможет переиграть «Динамо»
  • «Зенит» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.75
    •
  • «Бавария» снова разочарует?
  • «Майнц» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • «Ливерпуль» снова устроит погром?
  • «Ливерпуль» — «Ноттингем Форест». Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.06
  • Экспресс дня 22 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Зенит — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Майнц — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 18:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ланс — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Барселона — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры