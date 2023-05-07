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    ПСЖ без проблем обыграл «Труа» в чемпионате Франции

    «Труа» — ПСЖ: счет матча 1:3, обзор голов

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    В матче 34-го тура Лиги 1 ПСЖ на выезде победил «Труа» со счетом 3:1.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    «Парижане» открыли счет на 8-й минуте, когда Килиан Мбаппе поразил ворота соперника.

    На 59-й минуте Витинья удвоил результат. За 7 минут до конца основного времени Ксавье Шавалерин сократил разрыв, однако через 3 минуты Фабиан Руис снова позволил ПСЖ почувствовать облегчение и победить в итоге с комфортным отрывом.

    Лига 1. 34-й тур
    Труа — ПСЖ 1:3
    Голы: 0:1 — 8 Мбаппе, 0:2 — 59 Витинья, 1:2 — 83 Шавалерен, 1:3 — 86 Фабиан РуисТруа: Галлон, Бруус (Бальде, 68), Рами, Палмер-Браун, Бани-Зукру, Ларуси (Яде, 81), Шавалерен, Агуме (Куаме, 68), Балде, Одобер, Угбо (Рони Лопеш, 80)ПСЖ: Доннарумма, Рамос, Маркиньос, Данилу Перейра, Бернат, Заир-Эмери, Верратти (Саншеш, 80), Фабиан Руис, Витинья, Мбаппе, Экитик (Солер, 80)Предупреждение: Балде (45)

    ПСЖ набрал 78 очков. После 34 туров он имеет 6 пунктов отрыва от «Ланса» в борьбе за титул. «Труа» с 22 баллами находится на 19-й позиции, в 12 баллах от зоны спасения.

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