Мостовой: Я даже голос сорвал. Это как будто Евро‑2008 снова был

Полузащитникподелился эмоциями после победы над, которая гарантировала команде из Санкт‑Петербурга досрочное чемпионство.

«Это нереальные эмоции. У меня в первый раз такое в жизни было. Когда мы пропустили второй гол, то руки опустились. Но потом забили… Я даже голос сорвал. Это как будто Евро‑2008 снова был. Круто.

Перед игрой понимали важность матча "Зенит" — "Спартак". Вчера всей командой за "Факел" болели, чтобы сегодня чемпионство оформить.

Ваня Сергеев — наш джокер. Палочка‑выручалочка.

Вторая чемпионская звезда очень важна. Нам руководство постоянно об этом напоминало.

Мотивация дальше? А для чего мы играем? Побеждать — наша задача», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

«Зенит» набрал 64 очка и досрочно оформил 5-е чемпионство в РПЛ подряд. «Спартак» с 49 баллами занимает 4-е место. При этом команда Абаскаля остается в двух пунктах от второй позиции.