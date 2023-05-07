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    Мостовой: Я даже голос сорвал. Это как будто Евро‑2008 снова был

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    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился эмоциями после победы над «Спартаком», которая гарантировала команде из Санкт‑Петербурга досрочное чемпионство.

    Андрей Мостовой
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    Андрей Мостовой

    «Это нереальные эмоции. У меня в первый раз такое в жизни было. Когда мы пропустили второй гол, то руки опустились. Но потом забили… Я даже голос сорвал. Это как будто Евро‑2008 снова был. Круто.

    Перед игрой понимали важность матча "Зенит" — "Спартак". Вчера всей командой за "Факел" болели, чтобы сегодня чемпионство оформить.

    Ваня Сергеев — наш джокер. Палочка‑выручалочка.

    Вторая чемпионская звезда очень важна. Нам руководство постоянно об этом напоминало.

    Мотивация дальше? А для чего мы играем? Побеждать — наша задача», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

    «Зенит» набрал 64 очка и досрочно оформил 5-е чемпионство в РПЛ подряд. «Спартак» с 49 баллами занимает 4-е место. При этом команда Абаскаля остается в двух пунктах от второй позиции.

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