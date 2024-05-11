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    Мбаппе находится в конфликте с президентом «ПСЖ»

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    Стало известно, почему нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе в своем прощальном видео не поблагодарил президента клуба Нассера Аль-Хелаифи.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    По информации Le Parisien, отношения Мбаппе и Аль-Хелаифи окончательно испорчены с тех пор, когда игрок сообщил клубу, что продолжит карьеру в другом клубе. Предположительно, это случилось в середине февраля.

    В своем видеообращении Килиан упоминал тренеров и спортивных директоров, с которыми пересекался в «ПСЖ», но не сказал ни слова о Аль-Хелаифи.

    По данным источника, президент «ПСЖ» считает Мбаппе неблагодарным.

    Ранее сообщалось, что в «ПСЖ» считают, что Мбаппе предал клуб, поскольку уверял Аль‑Хелаифи, что подпишет новый контракт.

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    • Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до июня 2024 года. Ранее неоднократно сообщалось, что 25-летний француз продолжит карьеру в мадридском «Реале».

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