Мбаппе находится в конфликте с президентом «ПСЖ»

Стало известно, почему нападающий «Пари Сен-Жермен»в своем прощальном видео не поблагодарил президента клуба

По информации Le Parisien, отношения Мбаппе и Аль-Хелаифи окончательно испорчены с тех пор, когда игрок сообщил клубу, что продолжит карьеру в другом клубе. Предположительно, это случилось в середине февраля.

В своем видеообращении Килиан упоминал тренеров и спортивных директоров, с которыми пересекался в «ПСЖ», но не сказал ни слова о Аль-Хелаифи.

По данным источника, президент «ПСЖ» считает Мбаппе неблагодарным.

Ранее сообщалось, что в «ПСЖ» считают, что Мбаппе предал клуб, поскольку уверял Аль‑Хелаифи, что подпишет новый контракт.

Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до июня 2024 года. Ранее неоднократно сообщалось, что 25-летний француз продолжит карьеру в мадридском «Реале».