Источник: Мбаппе обещал президенту «ПСЖ» продлить контракт

считают, чтопредал клуб.

Прошлым летом Мбаппе уверял президента «ПСЖ» Нассера Аль‑Хелаифи, что подпишет новый контракт с клубом, сообщает Foot Mercato.

Перед началом текущего сезона «ПСЖ» отстранил Мбаппе от первой команды из-за нежелания вести переговоры по новому контракту.

По данным источника, для возвращения в состав Килиан пообещал Аль‑Хелаифи, что продлит соглашение, но в итоге не сделал этого.

В «ПСЖ» считают, что Мбаппе обманул и предал клуб.

Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до июня 2024 года. Ранее неоднократно сообщалось, что 25-летний француз продолжит карьеру в мадридском «Реале».