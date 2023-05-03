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    Пятибратов — об отставке: Все было известно еще до матча с «Динамо»

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    Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов рассказал о своем увольнении из воронежского клуба.

    Дмитрий Пятибратов
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    Дмитрий Пятибратов

    «Все было известно еще до матча с "Динамо". Поражение от "Оренбурга" стало ключевым. После него я инициировал встречу с Романом Гурамовичем [Асхабадзе]. Мы оба понимали, что процесс привыкания затянулся. Ситуацию нужно было менять.

    Результаты весной были не очень, и я понимал, что мои дни в клубе сочтены. Нужно было обыгрывать "Химки" и "Ахмат". Ничьи — не тот результат, которым мы могли быть довольны в финальной части чемпионата. Плюс, поражение от "Оренбурга", про которое я уже сказал. У нас был откровенный мужской разговор. Никогда не буду прятаться за обстоятельства. Мне не стыдно за свою работу. Мог ли я ее сделать лучше — наверное, да. На той встрече мы между строк договорились о том, что я покину "Факел" после матча с "Динамо". Ну, а победа над "Динамо" — это что-то из рода "Уходя — уходи, но красиво", — приводит слова Пятибратова Sport24.

    Напомним, Пятибратов был отправлен в отставку 30 апреля, проработав в "Факеле" 2,5 года.

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