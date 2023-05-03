Сегодня на стадионе «Этихад» действующие чемпионы Англии из «Манчестер Сити» примут «Вест Хэм». За ходом матча перенесенного 28-го тура АПЛ приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Манчестер Сити»

«Горожане» после 32-х сыгранных матчей занимают 2-е место в турнирной таблице. На счету «Манчестер Сити» 76 очков: 24 победы, 4 ничьи и 4 поражения. Отставание от лидирующего «Арсенала» составляет два балла, но коллектив Хосепа Гвардиолы имеет 2 матча в запасе. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 84:30.

В предыдущем туре «Манчестер Сити» сломил сопротивление «Фулхэма», обыграв «дачников» на выезде со счетом 2:1. Победный гол на счету аргентинского нападающего Хулиана Альвареса, отличившего на 36-й минуте игры.

Таким образом, «Манчестер Сити» одержал 8-ю победу подряд в АПЛ, а общая беспроигрышная серия команды во всех турнирах достигла 18-ти матчей. Последний раз «горожане» проигрывали 5 февраля — на выезде «Тоттенхэму» (0:1) в 22-м туре АПЛ.

«Вест Хэм»

Лондонский клуб в текущем сезоне продолжает бороться за сохранение прописки в элитном дивизионе и на данный момент занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ. На счету «Вест Хэма» 34 очка в 33-х матчах: 9 побед, 7 ничьих и 17 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 37:47.

В предыдущем туре «молотобойцы» в голевой перестрелке уступили на выезде «Кристал Пэлас» (3:4). Для подопечных Дэвида Мойеса это поражение стало вторым подряд. Туром ранее «Вест Хэм» дома не смог удержать минимальное преимущество в матче с «Ливерпулем» и проиграл «красным» со счетом 1:2.

Всего в 5-ти последних матчах на счету лондонского клуба 2 победы, одна ничья и 2 поражения.

Личные встречи

В первом круге дубль Холанна принес «Манчестер Сити» гостевую победу над соперником (2:0). Всего в 10-ти последних матчах на счету «горожан» 7 побед, один раз выиграл «Вест Хэм» и еще дважды между командами была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Вест Хэм» с коэффициентом 2.24.