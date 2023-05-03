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    «Ман Сити» одержит очередную уверенную победу

    «Манчестер Сити» — «Вест Хэм». Ставка (к. 2.24) и прогноз на футбол, АПЛ, 3 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Вест Хэм»
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    Эрлинг Холанн
    В матче 28-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» сыграет с «Вест Хэмом». Встреча состоится 3 мая в 22:00 мск на стадионе «Этихад». «Манчестер Сити» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 03 Мая 2023 года
    Манчестер Сити
  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 22:00 Вест Хэм Вест Хэм
  • Лондон
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    «Манчестер Сити»

    «Горожане» находится на пороге грандиозного финала. Подопечные Хосепа Гвардиолы могут выиграть сразу три трофея за один сезон. Они главные фавориты Кубка Англии, имеют отличные шансы в Лиге чемпионов.

    В АПЛ «Манчестер Сити» тоже сделал очень важный шаг к победе. 26 апреля команда разгромила «Арсенал» со счетом 4:1. Тогда это приблизило клуб на 2 очка к «канонирам», который на тот момент лидировали в таблице.

    Коэффициенты матча Манчестер Сити — Вест Хэм

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  • 1.206.8013.00Бонус$9500
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    В последнем туре «Ман Сити» обыграл «Фулхэм» (2:1). Эта победа уже позволила «бело-голубым» выйти на первое место. Теперь они опережают «Арсенал» на одно очко, имея при этом игру в запасе.

    Все прогнозы на АПЛ

    В предстоящем поединке у «Ман Сити» не сыграют основной защитник Натан Аке и капитан Кевин Де Брейне.

    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» находится в 5 пунктах от зоны вылета. В преддверии этого поединка команда проиграла два матча подряд. Всего в этом сезоне у гостей уже 17 поражений.

    «Молотобойцы» проиграли «Ливерпулю» (1:2). После этого они устроили триллер на «Селлхерст Парк» с «Кристал Пэлас», который в итоге закончился со счетом 4:3 в пользу «орлов».

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  • 30/04/2023

    • Серии неудач предшествовали победы над «Гентом» (4:1) в Лиге конференций и «Борнмутом» (4:0) в АПЛ. Отметим, что «Вест Хэм» прошел в полуфинал ЛК.

    У гостей травмированы защитник Курт Зума и форвард Джанлука Скамакка.

    Прогноз и ставки

    На победу хозяев букмекеры дают 1.21. На победу гостей они предлагают 13.0. Ничья оценена котировкой 7.20.

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    «Ман Сити» выиграл в АПЛ 8 матчей подряд. «Горожане» уверенно расправились с «Ливерпулем» и «Арсеналом», а уж с таким соперником проблем возникнуть не должно.

    В 4 из 5 матчей АПЛ «Сити» выиграл крупно. Общий тотал был больше 3. Рекомендуется поставить на победу «Ман Сити» + тотал больше 3.5 за 2.24.

    Хозяева выиграли первый тайм в 4 из 5 случаев. В 3 из 5 матчей уже в первом тайме команда забивала минимум два гола. Вторая ставка — тотал «Ман Сити» в 1-м тайме больше 1.5 за 2.69.

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    «Манчестер Сити» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 03.05.2023. Прогнозы на футбол. «Ман Сити» одержит очередную уверенную победу
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