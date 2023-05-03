«Манчестер Сити»
«Горожане» находится на пороге грандиозного финала. Подопечные Хосепа Гвардиолы могут выиграть сразу три трофея за один сезон. Они главные фавориты Кубка Англии, имеют отличные шансы в Лиге чемпионов.
В АПЛ «Манчестер Сити» тоже сделал очень важный шаг к победе. 26 апреля команда разгромила «Арсенал» со счетом 4:1. Тогда это приблизило клуб на 2 очка к «канонирам», который на тот момент лидировали в таблице.
Коэффициенты матча Манчестер Сити — Вест Хэм
В последнем туре «Ман Сити» обыграл «Фулхэм» (2:1). Эта победа уже позволила «бело-голубым» выйти на первое место. Теперь они опережают «Арсенал» на одно очко, имея при этом игру в запасе.
В предстоящем поединке у «Ман Сити» не сыграют основной защитник Натан Аке и капитан Кевин Де Брейне.
«Вест Хэм»
«Вест Хэм» находится в 5 пунктах от зоны вылета. В преддверии этого поединка команда проиграла два матча подряд. Всего в этом сезоне у гостей уже 17 поражений.
«Молотобойцы» проиграли «Ливерпулю» (1:2). После этого они устроили триллер на «Селлхерст Парк» с «Кристал Пэлас», который в итоге закончился со счетом 4:3 в пользу «орлов».
Серии неудач предшествовали победы над «Гентом» (4:1) в Лиге конференций и «Борнмутом» (4:0) в АПЛ. Отметим, что «Вест Хэм» прошел в полуфинал ЛК.
У гостей травмированы защитник Курт Зума и форвард Джанлука Скамакка.
Прогноз и ставки
На победу хозяев букмекеры дают 1.21. На победу гостей они предлагают 13.0. Ничья оценена котировкой 7.20.
«Ман Сити» выиграл в АПЛ 8 матчей подряд. «Горожане» уверенно расправились с «Ливерпулем» и «Арсеналом», а уж с таким соперником проблем возникнуть не должно.
В 4 из 5 матчей АПЛ «Сити» выиграл крупно. Общий тотал был больше 3. Рекомендуется поставить на
Хозяева выиграли первый тайм в 4 из 5 случаев. В 3 из 5 матчей уже в первом тайме команда забивала минимум два гола.