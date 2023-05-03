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    Лацио — Сассуоло: смотреть онлайн в прямом эфире

    03.05.2023 в 22:00 начнется матч в Серии А Лацио — Сассуоло

    Футбол Серия A Лацио Сассуоло Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Лацио и Сассуоло начнут матч в 22:00 в Серии А, 03.05.2023.

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    Последний матч между собой: Сассуоло — Лацио 0:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лацио» — «Сассуоло» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.70.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Лацио»).

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