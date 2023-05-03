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    Сможет ли «Лацио» взять верх над «Сассуоло»?

    «Лацио» — «Сассуоло». Ставка (к. 1.70) и прогноз на футбол, чемпионат Италии, 3 мая 2023 года

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    «Лацио»
    В среду, 3 мая, «Лацио» в Риме сыграет против «Сассуоло» в 33-м туре итальянской Серии А. Начало поединка намечено на 22:00 по мск. «Лацио» — «Сассуоло»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 03 Мая 2023 года
    Лацио
  • Рим
    •  Лацио 22:00 Сассуоло Сассуоло
  • Сассуоло
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    «Лацио»

    Римляне уже не станут чемпионами, поэтому могут сосредоточиться на борьбе за тройку сильнейших. В настоящий момент команда из столицы Италии занимает второе место в турнирной таблице. В активе «орлов» 61 очко.

    Римская команда на 18 пунктов отстает от лидирующего «Наполи», но вся борьба будет протекать за зону Лиги чемпионов. Между вторым «Лацио» и седьмой «Аталантой» всего шесть очков. Между ними также расположились «Ювентус», «Интер», «Милан» и «Рома».

    Коэффициенты матча Лацио — Сассуоло

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    «Орлята» уже вылетели со всех остальных турниров, а в Серии А они провели 32 матча. За это время «бело-небесно-голубые» смогли 50 раз поразить ворота соперника, а в свои пропустили 24 мяча.

    Все прогнозы на Серию А

    Последние два матча подопечные Маурицио Сарри проиграли «Интеру» (1:3) и «Торино» (1:0). А до этого у «Лацио» была серия из четырех побед подряд. Повержены были «Специя» (3:0), «Ювентус» (2:1), «Монца» (2:0) и «Рома» (1:0).

    «Сассуоло»

    Команда из одноименного города является крепким середняком текущего сезона и абсолютно ни на что не претендует. В настоящий момент «черно-зеленые» занимают одиннадцатое место в турнирной таблице.

    В активе команды из Сассуоло на данный момент 43 очка. Она намного отстает от еврокубковой зоны и намного опережает зону вылета, поэтому может доигрывать текущий сезон и готовиться к следующему.

    В 32 сыгранных матчах «Сассуоло» смогло забить 40 мячей, а пропустило 47. Разница не из лучших, но тем не менее команда находится в середине турнирки.

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    • В последней игре подопечные Алессио Дионизи переиграли «Эмполи» (2:1), а до этого проиграли «Салернитане» (0:3). Перед этим также была победа над «Ювентусом» (1:0) и поражение от «Вероны» (1:2).

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам.

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    Победа «Лацио» — 1.70, победа «Сассуоло» — 5.20, ничья — 4.00.

    Прогнозируем, что «Лацио» добьется победы, которая ей очень нужна.

    Также ожидаем результативный футбол и поставим, что команды забьют четыре мяча на двоих.

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    «Лацио» — «Сассуоло»: прогноз, ставка (1.70), статистика, коэффициенты матча 03.05.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Лацио» взять верх над «Сассуоло»?
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