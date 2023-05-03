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    Чилуэлл: На данный момент «Челси» находится в глубокой яме

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    Защитник «Челси» Бен Чилуэлл высказался о положении команды после поражения от «Арсенала» (1:3) в выездном матче 34-го тура АПЛ.

    Бен Чилуэлл
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    Бен Чилуэлл

    «На данный момент мы находимся в глубокой яме. Чтобы выбраться из этой ситуации, нам нужно сплотиться. Будет много критики, но нам следует держаться вместе, усердно тренироваться и, выходя на поле, демонстрировать те усилия, которые хотят видеть болельщики.

    Это все, на чем мы можем сейчас сосредоточиться: делать это для себя и, что важно, для наших болельщиков, подарив им что-то позитивное в заключительных пяти матчах. Они оставались с нами в течение всего сезона. После финального свистка мы подошли поаплодировать им, и они все еще поддерживают нас, так что нам действительно нужно сделать это ради них.

    В следующем сезоне перед нами будут стоять довольно серьезные задачи. Если в концовке нынешней кампании мы сможем добиться каких-то результатов, показать, что мы — команда, и дать болельщикам повод для улыбок, то, надеюсь, сможем использовать это в подготовке к будущему сезону», — заявил Чилуэлл в интервью пресс-службе клуба.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Арсенал» вернулся на первое место в таблице чемпионата Англии и опережает на два очка «Манчестер Сити», который при этом провел на два матча меньше. «Челси» проиграл шестой матч подряд и с 39 очками занимает 12 строчку.

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