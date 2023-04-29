«Ахмат» — ЦСКА: счет матча 1:3, обзор голов

в матче 25-го тура РПЛ победилсо счетом 3:1. «Армейцы» уверенно вели в счете уже в первом тайме.

В первой половине встречи Иван Обляков отметился дублем и позволил гостям уйти на перерыв с перевесом в два гола.

Мохамед Конате сократил разрыв до одного гола ближе к концу поединка, но Максим Мухин восстановил преимущество москвичей.

Футбол. Россия. Премьер-лига Ахмат — ЦСКА 1:3 Голы: 0:1 Oblyakov I. (3'), 0:2 Oblyakov I. (22'), 1:2 Мохамед Конате (80'), 1:3 (90+3') Ахмат: Гиорги Шелия, Дарко Тодорович, Андрей Семёнов, Зоран Нижич, Мирослав Богосавац, Артём Тимофеев, Антон Швец, Владимир Ильин, Владислав Карапузов, Лечи Садулаев, Гамид Агаларов ЦСКА: Игорь Акинфеев, Виллиан, Diveyev I., Кирилл Набабкин, Адольфо Гайч, Саша Зделар, Виктор Мендес, Хесус Медина, Oblyakov I., Антон Заболотный, Константин Кучаев Предупреждения: Адольфо Гайч (63'), Игорь Акинфеев (70')

После этого тура ЦСКА сохранил 4-е место в таблице РПЛ, имея 48 очков на счету, «Ахмат» остался 5-м с 40 очками.