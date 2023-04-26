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    Орлов: В матчах с «Зенитом» и ЦСКА Дзюбу просто-напросто «съели»

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    Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что нападающий «Локомотива» Артем Дзюба слабо провел недавние матчи с «Зенитом» и ЦСКА.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Дзюба этой весной доказал, что он не разучился забивать. Принес уже немало пользы "Локомотиву".

    Но где он был в матчах с "Зенитом" и ЦСКА? Его просто-напросто "съели". Эпизодически проявлялся, но не более.

    Мне в команде Галактионова больше нравится другой игрок — Пиняев. Очень жаль, что Сергей травмировался еще в первом тайме встречи с ЦСКА. Неординарный атакующий хавбек с нестандартным мышлением. Обидно...», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

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    • Дзюба перешел в «Локомотив» во время зимней паузы в текущем чемпионате России, подписав контракт до конца сезона. В семи матчах РПЛ за «железнодорожников» экс-капитан сборной России забил шесть мячей и сделал четыре результативные передачи.

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