Орлов: В матчах с «Зенитом» и ЦСКА Дзюбу просто-напросто «съели»

Известный комментаторсчитает, что нападающий «Локомотива»слабо провел недавние матчи си ЦСКА.

«Дзюба этой весной доказал, что он не разучился забивать. Принес уже немало пользы "Локомотиву".

Но где он был в матчах с "Зенитом" и ЦСКА? Его просто-напросто "съели". Эпизодически проявлялся, но не более.

Мне в команде Галактионова больше нравится другой игрок — Пиняев. Очень жаль, что Сергей травмировался еще в первом тайме встречи с ЦСКА. Неординарный атакующий хавбек с нестандартным мышлением. Обидно...», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

Дзюба перешел в «Локомотив» во время зимней паузы в текущем чемпионате России, подписав контракт до конца сезона. В семи матчах РПЛ за «железнодорожников» экс-капитан сборной России забил шесть мячей и сделал четыре результативные передачи.