начнут матч в 22:00 в испанской Примере, 23.04.2023.

Последний матч между собой: Вильярреал — Севилья 1:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Севилья» — «Вильярреал». Коэффициент ставки — 2.74 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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