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    Лунин может покинуть «Реал» из-за недоверия Анчелотти

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    Андрей Лунин может отказаться от подписания нового контракта с мадридским «Реалом».

    Андрей Лунин
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    Андрей Лунин

    «Реал» предложил Лунину продлить соглашение до июня 2029 года, но украинский вратарь до сих пор не определился, хочет ли он и дальше выступать за «Королевский клуб».

    По информации El Partidazo de COPE, у Лунина прохладные отношения с Карло Анчелотти. Он считает, что главный тренер не доверяет ему.

    Также отмечается, что в подписании 25-летнего голкипера заинтересован лондонский «Арсенал».

    Действующий контракт Лунина с «Реалом» рассчитан до лета 2025 года.

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    • В сезоне-2023/2024 Лунин большую часть времени был основным вратарем «Реала» из-за травмы Тибо Куртуа. Украинец играл во всех матчах плей-офф Лиги чемпионов, кроме финала.

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