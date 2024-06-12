Лунин может покинуть «Реал» из-за недоверия Анчелотти

может отказаться от подписания нового контракта с мадридским «Реалом».

«Реал» предложил Лунину продлить соглашение до июня 2029 года, но украинский вратарь до сих пор не определился, хочет ли он и дальше выступать за «Королевский клуб».

По информации El Partidazo de COPE, у Лунина прохладные отношения с Карло Анчелотти. Он считает, что главный тренер не доверяет ему.

Также отмечается, что в подписании 25-летнего голкипера заинтересован лондонский «Арсенал».

Действующий контракт Лунина с «Реалом» рассчитан до лета 2025 года.

В сезоне-2023/2024 Лунин большую часть времени был основным вратарем «Реала» из-за травмы Тибо Куртуа. Украинец играл во всех матчах плей-офф Лиги чемпионов, кроме финала.