Лунин может покинуть «Реал» из-за недоверия Анчелотти

Андрей Лунин Фото: globallookpress.com
«Реал» предложил Лунину продлить соглашение до июня 2029 года, но украинский вратарь до сих пор не определился, хочет ли он и дальше выступать за «Королевский клуб».
По информации El Partidazo de COPE, у Лунина прохладные отношения с Карло Анчелотти. Он считает, что главный тренер не доверяет ему.
Также отмечается, что в подписании 25-летнего голкипера заинтересован лондонский «Арсенал».
Действующий контракт Лунина с «Реалом» рассчитан до лета 2025 года.
В сезоне-2023/2024 Лунин большую часть времени был основным вратарем «Реала» из-за травмы Тибо Куртуа. Украинец играл во всех матчах плей-офф Лиги чемпионов, кроме финала.