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    Французский дагестанец идет за поясом UFC. Имавов разбил Каноннира и вызвал Стрикленда

    Имавов нанес Канонниру первое досрочное поражение за 9 лет в среднем весе UFC, но успех дагестанца омрачил судейский скандал

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    Джаред Каноннир и Нассурдин Имавов
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    Джаред Каноннир и Нассурдин Имавов
    В главном событии вечера на турнире UFC Louisville Нассурдин Имавов одолел техническим нокаутом в четвертом раунде Джареда Каноннира. Оба бойца по окончании противостояния поделились своим мнением для MMAFighting об остановке поединка

    Снова не обошлось без скандала

    Нассурдин Имавов одержал самую крупную победу в своей карьере в главном событии вечера на турнире UFC в Луисвилле в рамках среднего веса, однако в данном противостоянии не обошлось без некоторых противоречий.

    Конечно, в этом не было его вины, но французский дагестанец, казалось, был близок к нокауту в поединке с Джаредом Канонниром, когда рефери Джейсон Херцог встал между бойцами и остановил бой на отметке в 1 минуту и 34 секунды четвертого раунда.

    Концовка встречи наступила после того, как Имавов нанес Канонниру сокрушительный удар с правой, из-за чего бывший претендент на титул едва стоял ногах и находился в состоянии грогги.

    Имавов далее провел хорошую комбинацию, соблюдая осторожность, чтобы не позволить Канонниру поймать его каким-либо сильным ударом, пока соперник был подбит. Как показывали предыдущие бои «Килы Гориллы», даже в таких ситуациях он все еще опасен.

    И пока наступательный натиск Нассурдина продолжался, Джаред отворачивался и пытался найти хоть какую-то паузу. При этом он находился в полном сознании и твердо стоял на ногах, но рефери Херцог чувствовал, что увидел вескую причину, чтобы остановить поединок.

    Джаред Каноннир
    globallookpress.com

    Местная аудитория в Луисвилле была не слишком довольна подобным решением, но Имавов заступился за рефери и заявил, что Джейсон Херцог всего лишь делал свою работу:

    «Я был готов продолжить бой, если бы на бой продолжился. Херцог рефери, и это его работа, это то, что он делает ежедневно. Так что я думаю, что он принял правильное решение, но я был готов продолжать драться, если решение оказалось другим», — рассказал Имавов.

    До сомнительной остановки поединка оба среднего веса на протяжении первых трех раундов поочередно забирали инициативу друг у друга, и в ходе боя было несколько очень ярких и близких разменов.

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    • Каноннир нанес плотный удар в голову в первом раунде, но он также перешел в клинч, чтобы замедлить Имавова, который показал хорошую скорость в ранних разменах.

    Оба бойца определенно были готовы постоянно обмениваться и ударами по ногам. Тот же Имавов вывед Каноннира из равновесия лоу-киком и пробил мощную двойку, а затем бывший претендент на титул нанес ему ответную атаку парой собственных жестких ударов по ногам и джебом.

    Имавов хочет реванш со Стриклендом

    Шон Стрикленд и Нассурдин Имавов
    globallookpress.com

    Хотя Джаред и проделал хорошую работу, нанося повреждения ногам оппонента, он продолжал возвращаться в клинч, чтобы давить на Имавова и, возможно, измотать его ближе к пятому раунду.

    Когда француз, наконец, вырвался из монотонной борьбы у сетки, он наградил соперника несколькими резкими ударами, заставив Каноннира отступить.

    По мере продолжения боя Имавов окончательно пристрелялся правой рукой, которая продолжала раз за разом залетать Джареду в подбородок. В ответ тот выдвигался вперед с мощными ударами, которые заставили Имавова избегать подобных обменов вблизи.

    Правая рука Нассурдина действительно принесла свои плоды в четвертом раунде, когда Имавов ошеломил соперника своевременным встречным ударом, который в итоге принес положительный результат. Имавов подметил, что соперник плохо реагировал на такие удары. Поэтому французский дагестанец использовал их все чаще и чаще.

    «Я знал, что делаю», — сказал Имавов. «У меня большой опыт проведения пятираундовых боев. Я знал, что хочу набирать обороты. Целью было ускориться во время боя, чтобы добить его в один момент. Мы много работали над правой рукой с командой. Мы много работали над этой дырой в игре, чтобы противостоять Джареду»

    UFC Луисвилл: Нассурдин Имавов — Слова после боя

    Таким образом, Имавов одержал очень яркую и важную победу, которая пополнила его резюме громким именем и позволила ворваться в топ-5. Нассурдин стал первым средневесом в UFC за последних 9 лет, выигравшим у Каноннира досрочно.

    И теперь на пути к заветной мечте, неоспоримому золоту в весе до 83,0 кг, Имавов готовится к матчу-реваншу с бывшим чемпионом этого дивизиона:

    «Моя цель — получить пояс. Я бы хотел еще раз сразиться с Шоном Стриклендом в Париже. Итак, если ты хочешь этого, приезжай в Париж, и мы будем драться»

    Их первая встреча состоялась в полутяжелом весе, и Стрикленд одержал победу единогласным решением судей в январе 2023 года. Имавов, очевидно, очень хочет отыграться за тот проигрыш, но еще неизвестно, заинтересован ли в реванше Стрикленд.

    Шон ранее побил Пауло Косту. Он первый номер рейтинга средневесов и в данной ситуации ему попросту не зачем рисковать.

    Каноннир не согласен с остановкой рефери и требует реванша

    Джаред Каноннир (слева)
    globallookpress.com

    Каноннир заметно пошатнулся перед остановкой боя, но он не верит, что ему угрожала опасность быть нокаурованным. Джаред сильно разочарован таким решением Херцога:

    «Я не хочу сидеть здесь и громить Джейсона Херцога, ведь он один из лучших рефери в этой игре, но он определенно совершил большую ошибку в этом поединке.

    Это была огромная ошибка, серьезная ошибка. Опять же, я сомневаюсь, что они думают об этом — это моя карьера. Моя карьера была в значительной степени в его руках, и он решил, что за нее не стоит бороться. Но это бой.

    Я думаю, многие из этих рефери должны понимать, что мы получим удар. Иногда мы бываем потрясены, но мы также разумно защищаемся. Как рефери всегда говорят, нужно отойти в сторону и не позволить случиться нокауту.

    Когда у тебя есть четкая и лаконичная причина вмешаться, например, у меня опущены руки, и я просто получаю удары снова и снова, то стоит остановить бой. Если мои руки подняты, и он бьет меня по защите, а я замахиваюсь в ответ, то сейчас не время вмешиваться.

    Top Finishes: Jared Cannonier

    Я не знаю, возможно, судьям следует провести какую-то тренировку по снижению эмоциональной чувствительности, чтобы они не слишком волновались в такие моменты»

    По мнению Джареда, есть только один способ все исправить: немедленно назначить матч-реванш с Имавовым. И, исходя из разочарования, которое «Кила Горилла» испытывает прямо сейчас, предпочтительно ответный бой провести с другим рефери.

    «Я чувствую, что это была человеческая ошибка», — считает Джаред. «Такие вещи случаются, и когда ты в гуще подобных событий — это напряженный момент.

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    • Это прискорбно, но это все равно не оправдание тому, что я должен с этим жить. Чтобы все исправить, мне нужен матч-реванш в Париже, я думаю, это привлечет еще больше внимания к бою.

    Я не думаю, что Нассурдин согласился бы, но мне все равно, что он думает. Я уверен, что он хочет завоевать титул, он хочет драться с Шоном Стриклендом и отомстить за первое поражение ему, но он не выиграл тот бой у меня.

    Последней серией нашего триллера стало то, что Джейсон Херцог добил победителя в том бою, а не Нассурдин. Так что, если Имавов хочет добиться этого финиша сам, тогда давайте проведем матч-реванш в Париже. Это то, чего я бы хотел» — добавил в заключении Каноннир.

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