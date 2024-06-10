Досрочное поражение Каноннира, быстрый нокаут от Рейеса. Обзор карда UFC Louisville

В ночь с 8 на 9 июня состоялся турнир UFC Louisville. В главном событии вечера в среднем весе встретились Нассурдин Имавов и Джаред Каноннир

Результаты боев предварительного карда

1. Пуя Томар раздельным решением выиграла у Райен Аманды в женском минимальном весе

2. Коди Стэнманн уступил единогласным решением Тейлору Лапилусу в легчайшем дивизионе

3. Эдуарда Моура в женском минимальном весе раздельным решением проиграла Денис Гомес

4. Даниэль Маркос в легчайшем весе победил единогласным решением Джона Кастанеду

5. Андреа Ли в женском наилегчайшем все раздельным решением проиграла Монтане Де Ла Росе

6. Брэд Катона в легчайшем весе выиграл единогласным решением у Джесси Батлера

7. Чарли Радтке в полусреднем дивизионе был нокаутирован в первом раунде Карлосом Пратесом

8. Тиаго Мойзес уступил единогласным решением Людовиту Клайну в легком весе

Лучшие моменты турнира UFC Луисвилл: Каннонир vs Имавов

Бои основного карда

Основной кард турнира в Луисвилле открывал поединок в полусреднем дивизионе с участием Пунахеле Сориано и Мигеля Баезы. После небольшой разведки в стойке бойцы засушили темп встречи, работая в клинче, а затем в партере.

Концовку отрезка забрать удалось именно Сориано, который сумел выйти на рычаг колена и поработать первым номером в гранд-энд-паунде. После перерыва односторонняя доминация Пунахеле на земле продолжилась.

Вплоть до конца поединка он наносил бесчисленные удары по своему сопернику. Итог этого противостояния получился закономерным. Сориано выиграл бой единогласным решением судей и сохранил прописку в UFC.

В следующем поединке в рамках среднего дивизиона встретились Захари Рис и Джулиан Маркез. И в отличие от предыдущего противостояния здесь все решилось без монотонной борьбы, а сам бой завершился буквально за несколько секунд.

Рис сразу же пошел на сближение и пробил по сопернику мощным апперкотом. Джулиан выглядел потрясенным, а Захари разрядился по нему серией из нескольких попаданий и отправил того в нокаут всего лишь за 20 секунд.

Таким образом, Рис реабилитировался за свой неудачный дебют в UFC в поединке с Коди Брандейджем. А вот Маркез проиграл третий бой кряду нокаутом и теперь, вероятно, он будет уволен из промоушена Даны Уайта.

Брунно Феррейра globallookpress.com

Еще один бой основного карда турнира проходил в рамках среднего дивизиона. На этот раз в клетку вышли Брунно Феррейра и Дастин Штольцфус. Данное противостояние получилось не менее ярким, чем предыдущее хоть и продлилось подольше.

Все началось с тейкдауна от Штольцфуса и его попытки выйти на сабмишн уже в начале боя. Впрочем, Феррейра поднялся на ноги и далее пошел вперед с ударами. Бразилец пробил мощный удар ногой с разворота, после которого Дастин пребывал в состоянии грогги.

Штольцфус начал убегать, но Брунно догнал его и отправил настил бэкфистом — это нокаут. Теперь Феррейра вышел на серию из двух выигранных поединков кряду досрочно. Однако драться с соперниками более высокого уровня бразильцу с его слабой защитой от тейкдаунов пока что рановато.

В легчайшем дивизионе состоялся поединок с участием восходящей звезды Рауля Росаса и Рикки Турсиоса. Практически с первых секунд встречи 19-летний американец бросился визави в ноги и стянул его вниз.

Правда после череды атак от Росаса Турсиос оформил переворот и уже сам занял доминирующую позицию в партере. Он даже сумел забрать спину оппонента, но провести гильотину у него не получилось.

Зато ее удалось сделать Раулю во втором отрезке. В начале раунда он пробил Турсиусу удар коленом в голову, провел удачный тейкдаун и в партере не оставил шансов оппоненту, задушив его.

Рейес и Имавов неожиданно удосрочили противников

Дастин Джейкоби globallookpress.com

В со-главном событии вечера в рамках полутяжелого дивизиона состоялся поединок с участием 15-го номера рейтинга Доминика Рейеса и Дастина Джейкоби. Бывший претендент на титул в этом весе сходу пошел вперед.

Рейес раз за разом выбрасывал джебы и пробивал сдвоенные кики. Дастин попытался переломить ход поединка, но ему пришлось поплатиться за свою манеру наступать на соперника с широко расставленными руками.

Доминик встретил Джейкоби мощным хуком слева и ноги соперника едва не подкосились. Рейес, что называется, почувствовал запах крови и не стал отпускать потрясенного противника.

Доминик обрушил на Джейкоби весь свой арсенал. Дастин упал на землю, а судья практически сразу остановил поединок, присудив бывшему претенденту на титул победу техническим нокаутом, спустя 2 минуты после начала встречи.

Рейес сохранил 15-ю строчку в рейтинге полутяжеловесов и одержал первую победу за 4 года. Такого яркого выступления от него мало кто мог ожидать. Особенно с учетом того, что к данному поединку Доминик подходил на серии из четырех поражений подряд.

В главном событии вечера состоялся бой в среднем весе с участием Джареда Каноннира и Нассурдина Имавова, четвертого и седьмого номеров рейтинга. Начало поединка для французского дагестанца выдалось обескураживающим.

«Килла горилла» сразу полетел с ударами на соперника, а затем стремительно перевел его в партер. Поднявшись на ноги, Нассурдину не удалось развить свой успех в стойке, потому как он пропустил еще несколько ударов.

Однако после такого яркого старта Джаред просел функционально в конце второго отрезка. Он сушил поединок, постоянно навязывая клинч Имавову возле сетки. В таком ключе поединок проходил вплоть до четвертого раунда, пока бывший претендент на титул окончательно не устал.

Нассурдин подобрал удобную для себя дистанцию и пробил мощный хук справа, после которого Джаред едва не упал на настил. Американец оказался спиной к сетке и начал принимать на себя бесчисленное количество ударов, находясь в глухой обороне.

Судья не стал рисковать здоровьем бойца и остановил встречу, присудив победу Нассурдину победу, однако «Килла горилла» с этим не согласен. По мнению Джареда, рефери поторопился и не дал ему время восстановиться.