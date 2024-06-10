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    Нидерланды разгромили Исландию, Польша победила Турцию

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    Закончились два матча с участием сборных, которые примут участие в финальной части Евро-2024.

    Хави Симонс
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    Хави Симонс

    Нидерланды не оставили никаких шансов Исландии, разгромив ее со счетом 4:0.

    Голы в этой встрече забивали Хави Симонс, Вирджил Ван Дейк, Донелл Мален и Вут Вегхорст.

    Товарищеский матч
    Нидерланды — Исландия 4:0 (1:0)
    Голы: 1:0 — 23 Симонс, 2:0 — 49 ван Дейк, 3:0 — 79 Мален, 4:0 — 90+3 ВегорстНидерланды: Вербрюгген, Думфрис (Гертрюйда, 76), де Врей, ван Дейк, Аке (ван де Вен, 66), Схаутен (Вейналдум, 66), Верман, Рейндерс, Симонс (Фримпонг, 76), Гакпо (Мален, 75), Депай (Вегорст, 84)Исландия: Вальдимарссон, Ингасон (Бьярнасон, 85), Фридрикссон, Финнссон, Гудмундссон, Траустасон (Тоурдарсон, 46), Харальдссон (Хлинссон, 84), Бьяркасон, Андерсон (Сигурдссон, 62), Торстейнссон (Йоуханнессон, 62), Гудьонсен

    Польша оказалась сильнее Турции — 2:1.

    В составе победителей отличились Карол Свидерский и Никола Залевский. За турок единственным мячом отметился Барис Йилмаз.

    Товарищеский матч
    Польша — Турция 2:1 (1:0)
    Голы: 1:0 — 12 Свидерски, 1:1 — 77 Йылмаз, 2:1 — 90 ЗалевскиПольша: Шченсны, Давидович (Саламон, 46), Беднарек, Кивер, Франковский, Залевский, Зелиньский (Модер, 46), Петровский (Шиманьский, 46), Слиш (Шиманьский, 78), Левандовский (Урбаньски, 33), Свидерский (Пентек, 19)Турция: Гюнок, Айхан (Демирал, 61), Бардакджи, Акайдин, Мюльдюр, Чалханоглу (Йылдыз, 71), Кахведжи (Гюлер, 46), Озджан (Йокушлу, 61), Кекчю, Актюркоглу (Тосун, 83), Кылычсой (Йылмаз, 46)Предупреждения: Саламон (47), Йылмаз (51), Слиш (67), Кекчю (76)
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