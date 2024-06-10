Нидерланды разгромили Исландию, Польша победила Турцию

Закончились два матча с участием сборных, которые примут участие в финальной части Евро-2024.

Нидерланды не оставили никаких шансов Исландии, разгромив ее со счетом 4:0.

Голы в этой встрече забивали Хави Симонс, Вирджил Ван Дейк, Донелл Мален и Вут Вегхорст.

Товарищеский матч Нидерланды — Исландия 4:0 (1:0) Голы: 1:0 — 23 Симонс, 2:0 — 49 ван Дейк, 3:0 — 79 Мален, 4:0 — 90+3 ВегорстНидерланды: Вербрюгген, Думфрис (Гертрюйда, 76), де Врей, ван Дейк, Аке (ван де Вен, 66), Схаутен (Вейналдум, 66), Верман, Рейндерс, Симонс (Фримпонг, 76), Гакпо (Мален, 75), Депай (Вегорст, 84)Исландия: Вальдимарссон, Ингасон (Бьярнасон, 85), Фридрикссон, Финнссон, Гудмундссон, Траустасон (Тоурдарсон, 46), Харальдссон (Хлинссон, 84), Бьяркасон, Андерсон (Сигурдссон, 62), Торстейнссон (Йоуханнессон, 62), Гудьонсен

Польша оказалась сильнее Турции — 2:1.

В составе победителей отличились Карол Свидерский и Никола Залевский. За турок единственным мячом отметился Барис Йилмаз.