Нидерланды разгромили Исландию, Польша победила Турцию

Хави Симонс Фото: globallookpress.com
Нидерланды не оставили никаких шансов Исландии, разгромив ее со счетом 4:0.
Голы в этой встрече забивали Хави Симонс, Вирджил Ван Дейк, Донелл Мален и Вут Вегхорст.
Товарищеский матч
Нидерланды — Исландия 4:0 (1:0)
Голы: 1:0 — 23 Симонс, 2:0 — 49 ван Дейк, 3:0 — 79 Мален, 4:0 — 90+3 ВегорстНидерланды: Вербрюгген, Думфрис (Гертрюйда, 76), де Врей, ван Дейк, Аке (ван де Вен, 66), Схаутен (Вейналдум, 66), Верман, Рейндерс, Симонс (Фримпонг, 76), Гакпо (Мален, 75), Депай (Вегорст, 84)Исландия: Вальдимарссон, Ингасон (Бьярнасон, 85), Фридрикссон, Финнссон, Гудмундссон, Траустасон (Тоурдарсон, 46), Харальдссон (Хлинссон, 84), Бьяркасон, Андерсон (Сигурдссон, 62), Торстейнссон (Йоуханнессон, 62), Гудьонсен
Польша оказалась сильнее Турции — 2:1.
В составе победителей отличились Карол Свидерский и Никола Залевский. За турок единственным мячом отметился Барис Йилмаз.
Товарищеский матч
Польша — Турция 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 — 12 Свидерски, 1:1 — 77 Йылмаз, 2:1 — 90 ЗалевскиПольша: Шченсны, Давидович (Саламон, 46), Беднарек, Кивер, Франковский, Залевский, Зелиньский (Модер, 46), Петровский (Шиманьский, 46), Слиш (Шиманьский, 78), Левандовский (Урбаньски, 33), Свидерский (Пентек, 19)Турция: Гюнок, Айхан (Демирал, 61), Бардакджи, Акайдин, Мюльдюр, Чалханоглу (Йылдыз, 71), Кахведжи (Гюлер, 46), Озджан (Йокушлу, 61), Кекчю, Актюркоглу (Тосун, 83), Кылычсой (Йылмаз, 46)Предупреждения: Саламон (47), Йылмаз (51), Слиш (67), Кекчю (76)