13 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют США и Бразилии. Начало игры — в 02:00 мск. США — Бразилия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

США

Турнирное положение: Сборная США надеется как можно лучше выступить на предстоящем Кубке Америки. На групповом этапе команде предстоит сразиться с Боливией, Панамой и Уругваем.

Последние матчи: В 2024 году США провели четыре матча. Удалось одержать только одну победу. 25 марта со счетом 2:0 была обыграна Мексика.

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9 июня США разочаровали поклонников во встрече с Колумбией. Американская команда потерпела разгромное поражение со счетом 1:5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: США выступят в качестве одного из организаторов ЧМ-2026. Поэтому сейчас американцы проводят исключительно товарищеские матчи.

У подопечных Грегга Берхалтера дела идут не лучшим образом. Хотя в матче команда выиграла полуфинал и финал Лиги наций КОНКАКАФ.

Конечно, США намерены реабилитироваться за поражение от Колумбии. Но команде будет очень сложно добиться положительного результата в игре с бразильцами.

Бразилия

Турнирное положение: Бразильцы являются фаворитом на любом турнире. Впереди у команды выступление на Кубке Америки.

Безусловно, перед Бразилией стоит задача завоевать трофей. На групповой стадии Кубка Америки сборная сразится с Парагваем, Колумбией и Коста-Рикой.

Последние матчи: Бразилия в 2024 году сыграла три товарищеских матча. У команды ни одного поражения.

23 марта бразильцы одолели Англию, а затем сыграли вничью с Испанией. 9 июня Бразилия взяла верх над Мексикой.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: У сборной Бразилии выделяется молодой Эндрик. Футболист отличился во всех трех товарищеских матчах 2024 года.

Мексике нападающий забил победный мяч. Стоит отметить, что 21 июля Эндрику исполнится 18 лет.

Последний раз команды играли друг с другом еще в 2018 году. Тогда бразильцы одержали победу со счетом 2:0.

Статистика для ставок

США ранее потерпели разгромное поражение от Колумбии со счетом 1:5

Бразильцы в 2024 году еще ни разу не уступили

В 2018 году США проиграли Бразилии со счетом 0:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Бразилия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 4.60, а победа оппонента — в 5.36.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.58 и 2.34.

Прогноз: Бразильцы в 2024 году еще ни разу не проиграли. Команда находится в хорошей форме. Скорее всего, Бразилия снова уверенно выиграет.

Ставка: Победа Бразилии с форой (-1) за 1.81.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники не устроят голевой обмен.

Ставка: Обе не забьют за 2.08