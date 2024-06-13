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    Бразильцы смогут одержать победу?

    США — Бразилия. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 13 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на США — Бразилия
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    Сборная США
    13 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют США и Бразилии. Начало игры — в 02:00 мск. США — Бразилия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 13 Июня 2024 года

    США

  • Вашингтон
    •  США 02:00 Бразилия

    Бразилия

  • Бразилиа
    •

    США

    Турнирное положение: Сборная США надеется как можно лучше выступить на предстоящем Кубке Америки. На групповом этапе команде предстоит сразиться с Боливией, Панамой и Уругваем.

    Последние матчи: В 2024 году США провели четыре матча. Удалось одержать только одну победу. 25 марта со счетом 2:0 была обыграна Мексика.

    США — Бразилия: коэффициенты букмекеров

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    9 июня США разочаровали поклонников во встрече с Колумбией. Американская команда потерпела разгромное поражение со счетом 1:5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: США выступят в качестве одного из организаторов ЧМ-2026. Поэтому сейчас американцы проводят исключительно товарищеские матчи.

    У подопечных Грегга Берхалтера дела идут не лучшим образом. Хотя в матче команда выиграла полуфинал и финал Лиги наций КОНКАКАФ.

    Конечно, США намерены реабилитироваться за поражение от Колумбии. Но команде будет очень сложно добиться положительного результата в игре с бразильцами.

    Бразилия

    Турнирное положение: Бразильцы являются фаворитом на любом турнире. Впереди у команды выступление на Кубке Америки.

    Безусловно, перед Бразилией стоит задача завоевать трофей. На групповой стадии Кубка Америки сборная сразится с Парагваем, Колумбией и Коста-Рикой.

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    • Последние матчи: Бразилия в 2024 году сыграла три товарищеских матча. У команды ни одного поражения.

    23 марта бразильцы одолели Англию, а затем сыграли вничью с Испанией. 9 июня Бразилия взяла верх над Мексикой.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: У сборной Бразилии выделяется молодой Эндрик. Футболист отличился во всех трех товарищеских матчах 2024 года.

    Мексике нападающий забил победный мяч. Стоит отметить, что 21 июля Эндрику исполнится 18 лет.

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    Последний раз команды играли друг с другом еще в 2018 году. Тогда бразильцы одержали победу со счетом 2:0.

    Статистика для ставок

    • США ранее потерпели разгромное поражение от Колумбии со счетом 1:5

    • Бразильцы в 2024 году еще ни разу не уступили

    • В 2018 году США проиграли Бразилии со счетом 0:2

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Бразилия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 4.60, а победа оппонента — в 5.36.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.58 и 2.34.

    Прогноз: Бразильцы в 2024 году еще ни разу не проиграли. Команда находится в хорошей форме. Скорее всего, Бразилия снова уверенно выиграет.

    Ставка: Победа Бразилии с форой (-1) за 1.81.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники не устроят голевой обмен.

    Ставка: Обе не забьют за 2.08

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    США — Бразилия. 13 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют США и Бразилии. Начало игры — в 02:00 мск. / Ставка и прогноз на матч США — Бразилия с коэффициентом 1.81.
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