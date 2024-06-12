Экс-тренер сборной Португалии возглавил национальную команду Азербайджана

стал новым главным тренером сборной, сообщает пресс-служба Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (AFFA).

«В ходе обсуждений на исполкоме AFFA была отмечена необходимость формирования сильной, конкурентоспособной и успешной сборной страны, а также развития детского футбола в Азербайджане.

В связи с этим было принято решение назначить Сантуша главным тренером сборной Азербайджана, принимая во внимание его богатый опыт работы, успехи в профессиональной карьере, в том числе на чемпионате Европы со сборной Португалии.

Учитывая, что процесс не будет краткосрочным, а охватит определенный период, перед португальским специалистом поставлена ​​задача сформировать конкурентоспособную команду и успешно выступить в отборочном этапе чемпионата Европы‑2028», — говорится в сообщении AFFA.

Напомним, сборная Португалии под руководством Сантуша стала победителем Евро-2016. Кроме того, ранее 69-летний специалист возглавлял сборные Польши и Греции, а также ПАОК, «Бенфику», АЕК, «Спортинг», «Панатинаикос», «Порту», «Эштрела», «Эшторил» и «Бешикташ».