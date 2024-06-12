«Эйбар» на своем поле сыграет против «Овьедо» в ответном полуфинальном матче плей-офф за место в Примере. Встреча состоится 12 июня и начнется в 22:00 по мск. «Эйбар» — «Овьедо»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Эйбар»

Турнирное положение: «Эйбар» завершил основную часть чемпионата Сегунды на третьей строке, набрав 71 очко в 42 играх и всего на балл отстал от второй позиции, которая дала прямой билет в элиту.

Баски в первенстве добились 21 виктории, восемь встреч свели вничью и потерпели 13 фиаско, разница мячей составляет 72:48.

Последние матчи: В первом поединке этих команда на поле «Овьедо» была зафиксирована ничья со счетом 0:0. А в последнем туре чемпионата «оружейники» дома одолели предстоящего противника со счетом 4:3. А ранее они на выезде потерпели минимальное фиаско 0:1 от хихонского «Спортинга».

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Финишный отрезок чемпионата «Эйбар» провел весьма неплохо, ведь он проиграл только дважды за десять минувших встреч, пять раз смог победить и дважды сыграла вничью. Отметим, что коллектив не забивал лишь два раза за 13 последних матчей.

«Овьедо»

Турнирное положение: Астурийцы основную честь чемпионата Сегунды завершили на шестой строке с 64 очками. Причем седьмой сантандерский «Расинг» они опередили лишь по лучшим дополнительным показателям..

«Овьедо» за всю дистанцию отпраздновал 17 викторий, 13 встреч свел вничью и потерпел 12 фиаско, разница забитых и пропущенных составила 55:39.

Последние матчи: «Карбайонцы», как было сказано выше, дома в пером матче этих команд сыграли вничью 0:0, а в заключительном туре они уступили на выезде как раз «Эйбару» 3:4, а до этого разгромили «Андорру» 3:0 и потерпели гостевое фиаско от «Эспаньола» 1:2.

Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

Состояние команды: «Овьедо» за предыдущие шесть игр первенства потерпел два фиаско, добыл три виктории и раз сыграл вничью. Причем в победных встречах коллектив и не пропустил в них ни одного гола. До этого же «синие» не знали вкуса выигрыша на протяжении трех встреч кряду, раз сыграв вничью в этот период и дважды проиграв, забив в данных поединках лишь один гол.

Статистика для ставок

«Эйбар» вышел победителем из шести предыдущих домашних встреч

«Овьедо» на выезде проиграл три из шести минувших игр при двух победах

Четыре из шести последних очных матчей этих клубов завершились вничью

Прогноз

Коэффициенты букмекеров: На «Эйбара» букмекеры дают коэффициент 2.14. Ничья оценена в 3.65, а победа «Овьедо» оценена в 3.35.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.15 и 1.69 соответственно.

Прогноз: В этом поединке ставим на победу «Эйбара» еще по итогам основного времени, ведь он очень сильно выступает на своей территории.

Рекомендуемая ставка: победа «Эйбара» за 2.14.

Прогноз: И также не исключаем здесь, что забивать будут обе стороны. В общем, ставим еще на обмен голами.

Ставка: обе забьют за 1.91.