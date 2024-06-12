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    «Эйбар» пробьется в финал плей-офф

    «Эйбар» — «Овьедо». Ставка (к. 2.14) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 12 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Эйбар» — «Овьедо»
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    «Эйбар»
    «Эйбар» на своем поле сыграет против «Овьедо» в ответном полуфинальном матче плей-офф за место в Примере. Встреча состоится 12 июня и начнется в 22:00 по мск. «Эйбар» — «Овьедо»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Эйбар»

    Турнирное положение: «Эйбар» завершил основную часть чемпионата Сегунды на третьей строке, набрав 71 очко в 42 играх и всего на балл отстал от второй позиции, которая дала прямой билет в элиту.

    Баски в первенстве добились 21 виктории, восемь встреч свели вничью и потерпели 13 фиаско, разница мячей составляет 72:48.

    Последние матчи: В первом поединке этих команда на поле «Овьедо» была зафиксирована ничья со счетом 0:0. А в последнем туре чемпионата «оружейники» дома одолели предстоящего противника со счетом 4:3. А ранее они на выезде потерпели минимальное фиаско 0:1 от хихонского «Спортинга».

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Финишный отрезок чемпионата «Эйбар» провел весьма неплохо, ведь он проиграл только дважды за десять минувших встреч, пять раз смог победить и дважды сыграла вничью. Отметим, что коллектив не забивал лишь два раза за 13 последних матчей.

    «Овьедо»

    Турнирное положение: Астурийцы основную честь чемпионата Сегунды завершили на шестой строке с 64 очками. Причем седьмой сантандерский «Расинг» они опередили лишь по лучшим дополнительным показателям..

    «Овьедо» за всю дистанцию отпраздновал 17 викторий, 13 встреч свел вничью и потерпел 12 фиаско, разница забитых и пропущенных составила 55:39.

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    • Последние матчи: «Карбайонцы», как было сказано выше, дома в пером матче этих команд сыграли вничью 0:0, а в заключительном туре они уступили на выезде как раз «Эйбару» 3:4, а до этого разгромили «Андорру» 3:0 и потерпели гостевое фиаско от «Эспаньола» 1:2.

    Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

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    Состояние команды: «Овьедо» за предыдущие шесть игр первенства потерпел два фиаско, добыл три виктории и раз сыграл вничью. Причем в победных встречах коллектив и не пропустил в них ни одного гола. До этого же «синие» не знали вкуса выигрыша на протяжении трех встреч кряду, раз сыграв вничью в этот период и дважды проиграв, забив в данных поединках лишь один гол.

    Статистика для ставок

    • «Эйбар» вышел победителем из шести предыдущих домашних встреч

    • «Овьедо» на выезде проиграл три из шести минувших игр при двух победах

    • Четыре из шести последних очных матчей этих клубов завершились вничью

    Прогноз

    Коэффициенты букмекеров: На «Эйбара» букмекеры дают коэффициент 2.14. Ничья оценена в 3.65, а победа «Овьедо» оценена в 3.35.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.15 и 1.69 соответственно.

    Прогноз: В этом поединке ставим на победу «Эйбара» еще по итогам основного времени, ведь он очень сильно выступает на своей территории.

    Рекомендуемая ставка: победа «Эйбара» за 2.14.

    Прогноз: И также не исключаем здесь, что забивать будут обе стороны. В общем, ставим еще на обмен голами.

    Ставка: обе забьют за 1.91.

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    «Эйбар» — «Овьедо». «Эйбар» на своем поле сыграет против «Овьедо» в ответном полуфинальном матче плей-офф за место в Примере. Встреча состоится 12 июня и начнется в 22:00 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Эйбар» — «Овьедо» с коэффициентом 2.14.
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