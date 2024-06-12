«Эйбар»
Турнирное положение: «Эйбар» завершил основную часть чемпионата Сегунды на третьей строке, набрав 71 очко в 42 играх и всего на балл отстал от второй позиции, которая дала прямой билет в элиту.
Баски в первенстве добились 21 виктории, восемь встреч свели вничью и потерпели 13 фиаско, разница мячей составляет 72:48.
Последние матчи: В первом поединке этих команда на поле «Овьедо» была зафиксирована ничья со счетом 0:0. А в последнем туре чемпионата «оружейники» дома одолели предстоящего противника со счетом 4:3. А ранее они на выезде потерпели минимальное фиаско 0:1 от хихонского «Спортинга».
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: Финишный отрезок чемпионата «Эйбар» провел весьма неплохо, ведь он проиграл только дважды за десять минувших встреч, пять раз смог победить и дважды сыграла вничью. Отметим, что коллектив не забивал лишь два раза за 13 последних матчей.
«Овьедо»
Турнирное положение: Астурийцы основную честь чемпионата Сегунды завершили на шестой строке с 64 очками. Причем седьмой сантандерский «Расинг» они опередили лишь по лучшим дополнительным показателям..
«Овьедо» за всю дистанцию отпраздновал 17 викторий, 13 встреч свел вничью и потерпел 12 фиаско, разница забитых и пропущенных составила 55:39.
Последние матчи: «Карбайонцы», как было сказано выше, дома в пером матче этих команд сыграли вничью 0:0, а в заключительном туре они уступили на выезде как раз «Эйбару» 3:4, а до этого разгромили «Андорру» 3:0 и потерпели гостевое фиаско от «Эспаньола» 1:2.
Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.
Состояние команды: «Овьедо» за предыдущие шесть игр первенства потерпел два фиаско, добыл три виктории и раз сыграл вничью. Причем в победных встречах коллектив и не пропустил в них ни одного гола. До этого же «синие» не знали вкуса выигрыша на протяжении трех встреч кряду, раз сыграв вничью в этот период и дважды проиграв, забив в данных поединках лишь один гол.
Статистика для ставок
- «Эйбар» вышел победителем из шести предыдущих домашних встреч
- «Овьедо» на выезде проиграл три из шести минувших игр при двух победах
- Четыре из шести последних очных матчей этих клубов завершились вничью
Прогноз
Коэффициенты букмекеров: На «Эйбара» букмекеры дают коэффициент 2.14. Ничья оценена в 3.65, а победа «Овьедо» оценена в 3.35.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.15 и 1.69 соответственно.
- 1.95Португалия — Ирландия: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 1.95Мальта — Греция: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 1.88Молдова — Украина: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: В этом поединке ставим на победу «Эйбара» еще по итогам основного времени, ведь он очень сильно выступает на своей территории.
Рекомендуемая ставка: победа «Эйбара» за 2.14.
Прогноз: И также не исключаем здесь, что забивать будут обе стороны. В общем, ставим еще на обмен голами.
Ставка: обе забьют за 1.91.